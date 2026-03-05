È stata presentata la 61ª Stagione dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Inda), che animerà il Teatro Greco di Siracusa dal 13 aprile al 28 giugno 2026. La presentazione si è svolta nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, dove un messaggio del ministro Alessandro Giuli ha sottolineato l’importanza dell’Inda quale istituzione dedita a “custodire, tramandare e far rivivere un elemento essenziale della nostra tradizione”, proiettandone il valore verso il futuro.

Un cartellone tra novità e tradizione

L’apertura della stagione è affidata l’8 maggio ad “Alcesti” di Euripide.

Lo spettacolo, tradotto da Elena Fabbro e diretto da Filippo Dini, vede quest’ultimo anche nel ruolo di Ferete. Le musiche originali sono di Paolo Fresu, eseguite dal vivo, mentre il ruolo della protagonista è interpretato da Deniz Ozdogan. La rappresentazione resterà in scena fino al 6 giugno, con successive repliche previste al Teatro Grande di Pompei (dal 3 al 5 luglio) e al Teatro Romano di Verona (il 17 e 18 settembre).

Il 9 maggio è la volta del debutto di “Antigone” di Sofocle, sotto la regia di Robert Carsen. Camilla Semino Favro veste i panni dell’omonima protagonista, affiancata da Paolo Mazzarelli nel ruolo di Creonte. La messa in scena proseguirà fino al 5 giugno.

“I Persiani” e l’“Iliade”: tra riflessione e coinvolgimento

Il 13 giugno andrà in scena “I Persiani” di Eschilo, con la regia di Àlex Ollé e interpretazioni di Anna Bonaiuto e Alessio Boni. Questo spettacolo sarà successivamente replicato al Teatro Grande di Pompei dal 10 al 12 luglio.

L’“Iliade” di Omero tornerà sul palco in due distinti momenti: dal 13 al 16 aprile, in anteprima dedicata alle scuole, con la partecipazione degli allievi dell’Accademia Inda e della Peparini Academy; e dal 14 al 27 giugno, con le interpretazioni di Vinicio Marchioni e Giuseppe Sartori. Il cast include anche Alessio Boni, Jacopo Sarotti e oltre ottanta artisti. La traduzione è curata da Francesco Morosi, le musiche da Beppe Vessicchio e le coreografie da Giuliano Peparini.

A completare il programma della stagione, una rappresentazione speciale delle “Metamorfosi” di Ovidio, diretta da Giuliano Peparini, sarà ospitata all’Orecchio di Dionisio dal 21 giugno al 5 luglio. Il manifesto ufficiale dell’evento porta la firma di Michelangelo Pistoletto, con l’opera intitolata “Theater”.

La stagione Inda 2026 si configura come un’offerta che coniuga novità e continuità, valorizzando il talento di giovani interpreti accanto a figure di spicco del panorama teatrale. L’Istituto conferma così il suo ruolo fondamentale nella salvaguardia di un patrimonio culturale che, attraverso la rilettura dei classici, guarda con decisione al futuro.