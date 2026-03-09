Sono iniziate a Bologna le riprese di Un’Amicizia Spericolata, opera prima alla regia di Giacomo Mazzariol, autore del fortunato romanzo Mio fratello rincorre i dinosauri. Il film, prodotto da Cine1 Italia con Rai Cinema e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission, è un coming of age che si ispira alla vera storia dell’attivista Elena Rasia e intreccia temi di disabilità, indipendenza e appartenenza generazionale.

La trama: un patto per l’autonomia

La storia segue Nicole, nata con una paralisi cerebrale, desiderosa di autonomia e con il sogno di diventare speaker radiofonica, e Marta, una studentessa fuori corso in difficoltà economiche.

Tra precarietà abitativa, esami universitari e la voglia di conquistare una città che sembra respingerti, nasce un patto tra le due: vivere insieme a Bologna sotto mentite spoglie tramite “un inesistente ‘programma universitario di inclusione’”. Questa idea, escogitata da Marta, serve a farsi assumere come caregiver dai genitori di Nicole. Nella convivenza, tra feste universitarie, amori disastrosi e attivismo politico con il collettivo studentesco guidato da Luca, Nicole scopre finalmente la sua voce. Ma quando la verità emerge e lo sfratto diventa esecutivo, le due ragazze dovranno smettere di fuggire e affrontare le loro responsabilità.

Un approccio produttivo innovativo

L’approccio produttivo del film è definito “etico e innovativo”, con soluzioni pratiche come Set Accessibile e Disability Management.

Il cast comprende Nicole Bellisario, Aurora Giovinazzo, Milena Mancini, Giorgio Montanini e Chiara Iezzi. Il film sarà distribuito nelle sale da White Lion Media.

Dettagli produttivi e ambientali

Le riprese, iniziate il 9 marzo 2026, dureranno circa sei settimane. La produzione, affidata a Cine1 Italia, si avvale del sostegno della Film Commission e di una troupe composta da 52 persone, di cui 25 locali e 27 in trasferta. Le riprese si svolgono interamente a Bologna.

Il contesto dell’esordio e il regista

Giacomo Mazzariol, noto al grande pubblico per il romanzo Mio fratello rincorre i dinosauri, approda alla regia d’esordio con un’opera che unisce commedia, dramma e attivismo. Il ricorso a metodologie inclusive come Set Accessibile segnala una volontà chiara di responsabilità sociale rispetto al tema della disabilità.

Il sostegno delle istituzioni regionali conferma l’interesse territoriale per progetti culturali sensibili e innovativi.

A livello di narrativa cinematografica italiana, l’esordio alla regia resta un passo significativo nella carriera di uno scrittore già affermato, mentre il coinvolgimento di un cast giovane e variegato sembra indicare l’attenzione verso le nuove generazioni. L’ambientazione universitaria, il ritratto di due ragazze agli antipodi ma inscindibilmente legate, e il coraggio di affrontare i propri limiti rafforzano la percezione di un film che vuole raccontare il presente con tono autentico e impegnato.