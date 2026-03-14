Sono ufficialmente iniziate a Torino, dalla fine di febbraio 2026, le riprese del film "Un eroe italiano". Questo nuovo progetto cinematografico nasce da un’idea di Yousuf Saeid e vede alla regia Duccio Chiarini, cineasta già noto per i film "Short Skin" e "L’ospite". Il cast comprende Andrea Pennacchi, noto per ruoli in "Le città di pianura", "Primavera" e "Berlinguer – la grande ambizione", ed Enrico Tijani, già apprezzato dal pubblico per "Mare Fuori". Ad affiancarli ci sono Valentina Romani e Iaia Forte.

La lavorazione del film, che impegnerà la produzione per sette settimane nel capoluogo piemontese, si avvale di una sceneggiatura scritta da Giulia Gianni e Duccio Chiarini, con la collaborazione di Yousuf Saeid e Paola Rota.

"Un eroe italiano" viene realizzato da Rosamont, casa di produzione già attiva su titoli come "Le sorelle Macaluso" e "Leggere Lolita a Teheran", in collaborazione con Rai Cinema. Il progetto è finanziato anche dal Pr Fesr Piemonte 2021–2027, tramite il bando 'Piemonte Film TV Fund', e riceve il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e del Fondo Regionale per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

Sensibilità sociale e ironia nel racconto della migrazione

Secondo quanto dichiarato dalla produttrice Marica Stocchi, "per Rosamont realizzare questa commedia è come scrivere il lieto fine di una favola. Il desiderio di Yousuf Saeid di raccontare le vicende di un migrante scorretto nasce dalla sua volontà di rappresentare un’umanità fragile e difettosa, senza moralismi, con tanta ironia.

Nessuno meglio di Duccio Chiarini può valorizzare questo racconto delicato e divertente, con poesia, rispetto e intelligenza". Il soggetto del film prende spunto dall’esperienza personale dell’autore: Yousuf Saeid (conosciuto anche come Mc Swat) è giunto in Italia otto anni fa dopo aver lasciato la Libia, spinto dalle conseguenze del suo rap dallo stile provocatorio. La scelta di raccontare un migrante "imperfetto, arrogante", si radica nell'intenzione di superare gli stereotipi – "i migranti sono sempre visti come vittime o come minaccia, mai come esseri umani" – evidenziando la complessità delle persone attraverso una narrazione ironica e priva di moralismi.

L’ambientazione torinese e la scelta attoriale testimoniano l’interesse della produzione per storie contemporanee e realistiche, che mettono al centro sia le trasformazioni sociali sia i caratteri individuali.

L’iniziativa si inserisce anche nell’ambito delle strategie di sostegno al cinema territoriale messe in campo da enti locali e regionali.

Produzione e contesto artistico del progetto

"Un eroe italiano" è una produzione interamente italiana, promossa da Rosamont con il contributo decisivo della Film Commission Torino Piemonte, istituzione nata per incentivare il territorio piemontese quale set per produzioni nazionali e internazionali. Il film è realizzato a colori e, alla data del 27 febbraio 2026, risulta in lavorazione sul set. Il coinvolgimento di Rai Cinema contribuisce a garantirne la distribuzione e la visibilità su scala nazionale. Il sostegno economico ottenuto dal bando 'Piemonte Film TV Fund' e dal Fondo Regionale Fvg favorisce inoltre l’inclusione territoriale e lo sviluppo di competenze nella filiera audiovisiva locale.

Regista, sceneggiatori e produzione condividono la volontà di unire temi sociali e un tono leggero, lasciando spazio all’ironia e al senso critico. La casa di produzione Rosamont si è distinta negli anni per progetti legati a storie di grande impatto sociale e letterario, confermando un’attenzione costante verso narrazioni che raccontano linee di confine e nuove forme di identità. Con "Un eroe italiano", Torino si conferma così ancora una volta luogo privilegiato per il racconto contemporaneo della società italiana attraverso il cinema.