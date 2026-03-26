Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea si prepara ad accogliere la seconda edizione di Inserzioni, un progetto espositivo innovativo ideato da Marianna Vecellio e dal Dipartimento Curatoriale, sotto la guida di Catherine Wood. L'evento, che aprirà al pubblico il 28 marzo 2026, promette di presentare nuove e significative opere, frutto di collaborazioni con artisti di fama internazionale, all'interno degli suggestivi spazi storici del museo piemontese.

Inserzioni 2026 si distingue per il coinvolgimento di numerosi artisti che hanno realizzato opere site-specific, concepite per instaurare un profondo dialogo con la ricca storia e l'architettura distintiva del Castello di Rivoli.

L'esposizione si articolerà attraverso diversi ambienti del museo, inclusi la celebre Manica Lunga e le prestigiose sale del piano nobile. Accanto alle produzioni inedite, saranno riproposte anche alcune esperienze della precedente edizione, offrendo così un racconto in evoluzione del rapporto intrinseco tra arte contemporanea e patrimonio storico.

Dialogo tra arte, territorio e storia

L'iniziativa Inserzioni è stata concepita con l'obiettivo di promuovere un continuo e fecondo scambio tra l'espressione artistica attuale e il prezioso patrimonio culturale locale. Il progetto offre un'opportunità unica per osservare come artisti e comunità si influenzino reciprocamente nell'interpretazione e nella valorizzazione dello spazio.

Viene sottolineata l'importanza della collaborazione con le istituzioni del territorio e del coinvolgimento attivo del pubblico, attraverso interventi che mettono in relazione linguaggi artistici differenti e stimolano nuove prospettive.

Per questa seconda edizione, un'attenzione particolare è dedicata ai progetti che coinvolgono attivamente la comunità territoriale, rafforzando la connessione tra il museo e la città di Rivoli. La scelta di sviluppare interventi site-specific è fondamentale per valorizzare l'identità profonda del Castello, che da decenni si conferma come uno dei principali poli dedicati all'arte contemporanea in Italia, punto di riferimento per la ricerca e la sperimentazione artistica.

Il Castello di Rivoli: una vocazione contemporanea tra storia e innovazione

Il Castello di Rivoli, maestosamente situato alle porte di Torino e riconosciuto come una delle residenze sabaude patrimonio UNESCO, ha intrapreso una nuova vita come museo d'arte contemporanea nel 1984. Da quel momento, ha ospitato mostre di grandi artisti internazionali e ha costantemente promosso la valorizzazione delle ricerche artistiche più sperimentali. La Manica Lunga, uno degli spazi espositivi più emblematici e dove si svolge parte di Inserzioni, rappresenta un esempio significativo di riuso architettonico in chiave contemporanea, coniugando passato e presente.

La collezione permanente del museo vanta importanti opere di artisti del calibro di Maurizio Cattelan, Francesco Clemente, Giulio Paolini e Michelangelo Pistoletto.

Oltre alla sua intensa attività espositiva, il Castello si impegna attivamente nella promozione di programmi educativi e iniziative volte all'inclusione attraverso l'arte. Attraverso progetti come Inserzioni, la struttura ribadisce la sua missione di laboratorio culturale dinamico, capace di intrecciare sapientemente tradizione e innovazione a beneficio di un pubblico sempre più ampio, sia locale che internazionale.