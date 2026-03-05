Volto noto della televisione italiana, Maddalena Corvaglia non è solo una professionista apprezzata, ma anche una donna attenta agli altri e al significato più profondo delle esperienze che vive. Alla notorietà televisiva ha sempre affiancato uno stile comunicativo autentico, lontano dagli eccessi e dalle polemiche spesso presenti nel mondo dello spettacolo. Durante questa intervista, mentre passeggia tra le strade avvolte dalla nebbia di San Marino, emergono con chiarezza la sua autenticità, la curiosità verso il mondo e una sensibilità che attraversa tanto la dimensione professionale quanto quella personale.

Tra ricordi del suo percorso televisivo e riflessioni sulla vita lontano dall’Italia, Maddalena Corvaglia si racconta con la stessa naturalezza con cui ha sempre saputo arrivare al pubblico: con garbo, sincerità e una profonda umanità.

Innanzitutto: come stai?

“Sto bene, grazie per avermelo chiesto. Sto bene, anzi direi benissimo in questo momento. Sto passeggiando per le strade di San Marino: c’è un po’ di nebbia ma sembra di essere in una fiaba; quindi, meglio di così non potrei stare.”

Quest’anno hai condotto le semifinali del San Marino Song Contest, evento che decreterà chi rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest di Vienna. Che esperienza è stata e cosa ti ha lasciato questa avventura dal punto di vista umano, oltre che professionale?

“In realtà io ho fatto insieme a Marco Carrara le pre-selezioni. La serata finale è quella condotta da Simona Ventura, da cui verrà decretata la persona che rappresenterà San Marino. Noi abbiamo selezionato cinque concorrenti durante la prima serata e cinque durante la seconda serata. Abbiamo selezionato dieci concorrenti veramente bravi. Dal punto di vista professionale è stato meraviglioso perché io amo molto la televisione, ma non quella della polemica, del litigio e delle discussioni che non portano a niente. Poter condurre un evento musicale con un pubblico, sia a casa sia nel teatro, è esattamente quello che mi piace fare. Sono grata per aver avuto questa opportunità. A livello personale è stato bellissimo perché vivi tutto il percorso di questi ragazzi.

Ho fatto dei video dietro le quinte che pubblicherò magari dopo. È stato bello vedere come anche tra concorrenti che poi si sfidano sul palco per la vittoria ci sia tanta unione. Cantavano insieme, qualcuno con la chitarra, qualcuno faceva i vocalizzi. Sembrava davvero di essere in spiaggia a Ferragosto. È stato proprio un esempio di inclusione. Per me quella era la dimostrazione di quello che la musica riesce a fare.”

Che atmosfera si respira dietro le quinte di un contest musicale internazionale così seguito e competitivo?

Essendo un contest è chiaro che c’è tensione. I ragazzi sono tesi sia per l’esibizione in sé, perché vogliono dare il meglio, sia perché è un’esibizione che è soggetta a un voto o al giudizio di una giuria.

Quindi sono tutti molto emozionati. Però vivere il dietro le quinte è bellissimo perché vedi tutto il loro percorso emotivo e sono molto veri. La musica ha tante sfaccettature e c’erano tanti generi diversi, tanti modi di interpretare un messaggio attraverso la musica. È qualcosa che arricchisce anche chi lo vive da vicino."

C’è stato un momento che ti ha particolarmente emozionata?

“Sì, proprio il momento che ho citato prima. Ero in camerino e sentivo molto rumore: tastiere, vocalizzi, strumenti. A un certo punto ho sentito che cantavano tutti insieme. Ho pensato che fosse bellissimo e ho iniziato subito a fare un video per documentare quel momento. È stato davvero emozionante.”

Ripensando agli anni di Striscia la Notizia, quali fragilità avevi allora che oggi senti di aver trasformato in forza?

“Quando sono arrivata ero molto soggetta al parere degli altri.

Mi preoccupavo molto di essere accettata nei vari contesti. Oggi mi rendo conto che io sono quella che sono: con i miei limiti, con le mie qualità, con il mio modo di essere e con i miei valori. Questi valori a volte possono essere un arricchimento e a volte un limite. Però sono io. Questo è diventato un punto di forza. Ci saranno contesti in cui sarò perfettamente a mio agio e contesti in cui magari non andrò bene, e oggi accetto anche questo.”

Sei cresciuta sotto lo sguardo costante del pubblico: c’è stato un momento in cui ti sei sentita “non vista” per quello che eri davvero?

“In televisione cerchi sempre di trasmettere quello che sei, ma la televisione è anche un po’ finzione. Se sei triste o di malumore e ti trovi in un contesto in cui devi parlare in maniera serena o presentare un evento, non puoi mostrare ciò che stai vivendo in quel momento.

Non significa essere finti. Significa semplicemente fare il proprio lavoro. Vale per tutti i lavori. Anche chi lavora a contatto con il pubblico non può riversare sugli altri i propri problemi. È un servizio che fai, come tutti gli altri lavori, e devi cercare di dare il meglio di te.”

La tua forma fisica è spesso ammirata: segui una routine precisa di allenamento o ascolti le esigenze del tuo corpo giorno per giorno?

“Io ascolto molto il mio corpo. Credo che quello che fa bene a una persona non necessariamente faccia bene a un’altra. È chiaro che bisogna avere delle linee guida. Per esempio io amo la cioccolata. So che non fa bene mangiarne troppa, però non posso pensare di vivere tutta la vita privandomi di una cosa che mi piace."

Cosa ti ha spinta davvero a lasciare l’Italia per andare a vivere in Spagna: è stata una fuga, una rinascita o una scelta di libertà?

“In realtà non ho mai vissuto questa scelta come un lasciare l’Italia. Ho vissuto quattro anni a Los Angeles e adesso la mia base è in Spagna, ma io rimango italiana al cento per cento. Anzi, vedere il proprio paese da fuori ti fa capire ancora di più quanto sia bello. L’Italia è protagonista della storia, dell’arte, della cucina, del cinema. Quando l’ho vista con gli occhi degli americani mi sono resa conto di quanto siamo fortunati. Ho una figlia e vorrei che conoscesse il mondo e parlasse più lingue. Però è importante non perdere mai le radici. Io ho scelto anche un posto vicino all’Italia proprio per poter tornare facilmente.”

La popolarità può amplificare tutto, anche le solitudini. Hai mai vissuto un periodo in cui ti sei sentita sola pur essendo molto esposta mediaticamente?

“I momenti di solitudine capitano a tutti. A volte ci si chiude nelle proprie paure o nei propri pensieri. Nel mio caso non è una conseguenza del lavoro. Mi sento fortunata perché ho conservato gli amici di sempre, la famiglia, i cugini, gli amici storici e le amiche conosciute a Milano. So che se avessi bisogno ci sarebbero subito, e lo stesso farei io per loro.”

C’è stata una scelta, professionale o personale, che ti è costata molto ma che oggi rifaresti senza esitazione?

“Ci sono state delle scelte che mi hanno portato a rinunciare ad altre cose. A volte mi sono chiesta se fossi stata ingenua a seguire sempre i miei valori. Poi mi rendo conto che io sono fatta così e non potrei essere diversa.

Non so se sia necessariamente una cosa giusta o sbagliata, ma è il mio modo di essere. La cosa importante è che dormo serena.”

C’è qualcosa che stai ancora cercando, non nella carriera, ma dentro di te oggi?

“Sì, sempre. Io cerco sempre il senso. Soprattutto in un periodo come questo, in cui ci sono guerre e tanta follia, mi chiedo quale sia il senso. Sono convinta che non siamo venuti al mondo per farci la guerra. Cerco di non farmi trascinare dalle divisioni e dall’odio. Non è sempre facile, ma credo che in fondo siamo tutti dalla stessa parte, anche se spesso non ce ne rendiamo conto.”

Guardando al futuro: quali sono i prossimi passi che stai costruendo e c’è un progetto televisivo o magari anche lontano dalla tv che sogni ancora di realizzare?

“Sto cercando di creare dei progetti che possano andare in televisione o anche sui social. Oggi i social danno la possibilità di creare e comunicare direttamente. Uno dei progetti riguarda la mia passione per le moto. Vorrei collegarla al mio lavoro. Vorrei creare contenuti che portino messaggi positivi. Abbiamo bisogno di sapere che esistono ancora persone buone e che ogni giorno succedono cose belle, anche se spesso non fanno notizia.