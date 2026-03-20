L'Italia ha presentato all'Unesco tre nuove candidature per l'iscrizione a patrimonio culturale immateriale, su proposta del ministero della Cultura. La decisione, formalizzata a Roma il 19 marzo 2026, mira a valorizzare tradizioni radicate, riconoscendone l'alto valore culturale e sociale. Le proposte riguardano il presepe, l’appassimento delle uve della Valpolicella e il patrimonio alimentare alpino.

La prima candidatura, “Il presepe, dalle origini a tradizione culturale, e l’arte di crearlo”, si concentra su creatività artistica, artigianato e spiritualità delle comunità.

L'iniziativa, con il contributo dell'Associazione Italiana Amici del Presepio e di luoghi simbolo come Greccio e Assisi, coinvolge Spagna e Uruguay. Acquista particolare rilevanza nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il ministro Giuli ha evidenziato come il presepe sia "un elemento qualificante dell'identità culturale italiana, un collante sociale e una testimonianza eccelsa dell'artigianato artistico tradizionale".

La seconda candidatura nazionale è dedicata al “rito della messa a riposo delle uve della Valpolicella”, pratica essenziale per la produzione di vini come l'Amarone e il Recioto. Questa tradizione esprime un profondo legame tra comunità, paesaggio e cultura produttiva locale.

Il dossier, frutto della sinergia tra Snodar, il Consorzio dei vini della Valpolicella e istituzioni accademiche, è destinato alla Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale.

L'Appassimento delle Uve: Rito e Identità della Valpolicella

La Valpolicella si rivela come un ecosistema articolato di rituali e pratiche agricole. L'appassimento, fulcro della candidatura Unesco, è riconosciuto non solo come tecnica produttiva, ma come un atto rituale che scandisce le stagioni e definisce l'identità territoriale. La produzione del vino è una costruzione lenta. Le diverse tipologie di vino della zona – Amarone, Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto – sono espressione di questa pratica.

L'Amarone della Valpolicella, in particolare, incarna la sintesi tra memoria storica, sostenibilità e valore contemporaneo. Sei etichette ne sono testimonianza, quali capitoli interdipendenti del racconto territoriale: Amarone della Valpolicella Classico 2016 – Talestri; Valpolicella Superiore Doc 2021 – Massimago, Profasio Bio; Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 2022 – Sartori, Regolo; Amarone della Valpolicella Classico Docg 2016 – Secondo Marco; Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2007 – Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani, Brolo dei Poeti; Recioto della Valpolicella Classico Amandorlato Docg 2015 – Cantina di Negrar, Domìni Veneti. Ogni vino valorizza un sistema equilibrato in cui l'identità è praticata e trasmessa.

Patrimonio Alimentare Alpino: Tradizioni e Cooperazione

La terza candidatura italiana all'Unesco si inserisce nel progetto multinazionale “Patrimonio alimentare alpino: programmi culturali di salvaguardia promossi dalle comunità”, coordinato dalla Svizzera con Francia e Slovenia. L'obiettivo è l'iscrizione nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia, valorizzando le tradizioni alimentari alpine. Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione internazionale per la tutela e la trasmissione dei saperi locali, rafforzando l'identità alpina tramite cooperazione e il ruolo attivo delle comunità.

Con queste candidature, l'Italia riafferma la centralità delle sue tradizioni artigianali, agricole e comunitarie, promuovendo un patrimonio che fonde spiritualità, rituali produttivi e saperi locali, in dialogo con altre culture.