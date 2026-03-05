Si è conclusa a Roma, presso il Cinema Quattro Fontane, la quarta edizione del Premio Film Impresa. L’iniziativa, ideata da Unindustria con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, ha riunito imprese, istituzioni, autori e professionisti dell’audiovisivo. L’obiettivo è stato quello di promuovere il racconto cinematografico dell’impresa attraverso proiezioni, incontri e momenti di confronto.

Il cinema come racconto d’impresa

Il presidente Giampaolo Letta ha sottolineato come il film d’impresa non si configuri come un semplice spot o una comunicazione aziendale.

Si tratta, piuttosto, di un vero e proprio racconto capace di penetrare la vita delle aziende, svelando persone, storie e valori intrinsechi. Letta ha evidenziato la costante crescita del linguaggio audiovisivo d’impresa e il suo ruolo fondamentale come spazio di incontro tra culture differenti. Il direttore artistico Mario Sesti ha confermato come questa edizione abbia consolidato il Premio quale punto di riferimento per autori e pubblico, grazie alla partecipazione in aumento e all’elevata qualità delle opere presentate.

I riconoscimenti dell’edizione

La giornata conclusiva ha offerto la proiezione del corto “Industria del cappello e della maglieria” di Gianfranco Pagani, inserito nel programma “Corti dal CSC – Comunità e Impresa | Flash”.

Tra i premi assegnati, il Premio Speciale Film Impresa Unindustria è stato conferito alla Maison Hermès per il progetto “Grand Tour degli Affreschi” e per il film “Reviving Saint Benedict’s Frescoes in Naples | Hermès Footsteps Across The World”, diretto da Frédéric Laffont. Il Premio Speciale alla Creatività è stato invece attribuito al regista Giuseppe Tornatore per il docufilm “Brunello, il visionario garbato”. Infine, il Premio Film Impresa per il Made in Italy è stato assegnato a Brunello Cucinelli.

La notizia non risulta al momento confermata da fonti indipendenti.