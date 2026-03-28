Il Festival Puccini 2026 si prepara a celebrare la sua 72ª edizione con un evento di risonanza internazionale: la regia della nuova produzione di ‘Turandot’ sarà affidata a Jackie Chan, celebre attore, regista e artista di arti marziali. Questa scelta, che segna un incontro inedito tra il mondo dell’opera e quello del cinema internazionale, aprirà la manifestazione a Torre del Lago-Viareggio, in Toscana, dal 17 luglio al 5 settembre 2026. Il festival, confermando la sua vocazione internazionale, rinnova il suo profondo legame con il territorio caro a Giacomo Puccini, luogo d'ispirazione per le sue opere più amate.

Un cartellone d'eccezione per il centenario di ‘Turandot’

La decisione di affidare a Jackie Chan la regia di ‘Turandot’ rappresenta una novità assoluta per la rassegna, che quest’anno celebra il centenario della prima esecuzione dell’opera. Le attese rappresentazioni di ‘Turandot’ sono in programma il 17 e 24 luglio, 1 e 9 agosto. Il ricco cartellone include inoltre altri titoli iconici del repertorio pucciniano: ‘Tosca’ (18 e 31 luglio, 8 e 21 agosto), ‘La bohème’ (25 luglio, 6 e 28 agosto), ‘Madama Butterfly’ (7 e 22 agosto, 4 settembre) e ‘La fanciulla del West’ (29 agosto e 5 settembre). Il festival arricchirà la sua offerta con due prestigiosi gala che vedranno protagonisti interpreti di fama mondiale, tra cui il tenore Jonas Kaufmann e il maestro Plácido Domingo, affiancati da appuntamenti dedicati alla danza e alla musica sinfonica.

Biglietti e iniziative collaterali: un'offerta culturale completa

I biglietti per la 72ª edizione del Festival Puccini sono già disponibili per l'acquisto sia tramite il sito ufficiale della manifestazione sia presso la biglietteria situata a Torre del Lago. Oltre alle opere liriche principali, il programma prevede un'ampia gamma di eventi collaterali. Tra questi, spiccano il docufilm ‘Turandot, la principessa al cuore di ghiaccio’ di Alessandro Tofanelli, spettacoli di danza con l’étoile Eleonora Abbagnato e concerti dedicati alle celebri colonne sonore dei maestri Nino Rota ed Ennio Morricone. L’Auditorium Caruso, infine, ospiterà due pièces teatrali ispirate alla figura del compositore, contribuendo ad arricchire ulteriormente la proposta culturale dell'evento.

Jackie Chan alla regia: un connubio tra opera e cinema

Jackie Chan, figura di fama mondiale, è universalmente riconosciuto per la sua brillante carriera nel cinema come attore, regista e stuntman. Originario di Hong Kong, ha conquistato il successo internazionale grazie a una serie di film d’azione e commedie, distinguendosi per le sue straordinarie abilità nelle arti marziali e per uno stile registico innovativo e dinamico. La sua partecipazione al Festival Puccini, dirigendo ‘Turandot’, rappresenta un connubio affascinante e senza precedenti tra l'universo dell'opera lirica e quello del cinema internazionale, promettendo una visione originale e sorprendente dell'immortale capolavoro pucciniano.