La regista, sceneggiatrice e produttrice neozelandese Jane Campion sarà la Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. La sua nomina è un evento di spicco per la storica manifestazione cinematografica siciliana.

Tiziana Rocca, direttrice artistica, ha dichiarato: «Siamo onorati di accogliere Jane Campion. Il suo talento straordinario, la sua visione innovativa e il suo contributo al cinema la rendono figura di riferimento imprescindibile. Sensibilità e autorevolezza saranno un valore aggiunto, valorizzando opere di qualità e ispirando gli autori».

Riconosciuta globalmente come una delle voci più influenti e raffinate del cinema, Jane Campion ha forgiato un linguaggio cinematografico unico. La sua opera si distingue per l'attenzione alla complessità dell’esperienza umana e per la creazione di personaggi femminili iconici, coniugando profondità psicologica e sensibilità visiva.

Campion vanta un palmarès eccezionale: due volte vincitrice del Premio Oscar per Lezioni di piano e Il potere del cane, è stata anche la prima donna a conquistare la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Le sue opere esplorano con intensità temi come l’identità, il desiderio e il potere, attraverso uno sguardo originale e potente.

Il Taormina Film Festival: un appuntamento internazionale

Fondata nel 1955, la manifestazione si è consolidata come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama cinematografico internazionale. Il festival si svolge nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, un luogo che unisce valore storico e paesaggistico. È organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo. Ha ospitato figure di spicco del cinema mondiale per oltre settanta edizioni.

La partecipazione di Jane Campion è un ulteriore riconoscimento del prestigio del festival, che si conferma un punto di riferimento centrale nel panorama culturale.

La sua presenza sottolinea la capacità di Taormina di attrarre protagonisti di primo piano e di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente tra arte, bellezza e innovazione.

L'influenza di Jane Campion sul cinema

Jane Campion è una figura di riferimento per i suoi riconoscimenti e il suo approccio innovativo. Opere come Lezioni di piano (1993), Palma d’Oro a Cannes e tre Premi Oscar, e Il potere del cane (2021), che le è valso il secondo Oscar come miglior regista, hanno consolidato il suo stile e la sua attenzione alla psicologia dei personaggi. La sua presenza a Taormina offrirà un’occasione significativa di confronto e ispirazione per autori e pubblico.

Il Taormina Film Festival prosegue la sua vocazione internazionale, consolidandosi come luogo di incontro e sviluppo del cinema d’autore.

La sinergia tra istituzioni locali e nazionali rafforza il suo ruolo culturale, promuovendo la Sicilia come crocevia di scambi artistici e cinematografici. La 72ª edizione si preannuncia una tappa fondamentale, pronta ad accogliere protagonisti e opere di rilievo sotto la guida autorevole di Jane Campion.