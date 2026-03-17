Durante la cerimonia degli Oscar 2026 a Los Angeles, un’aspra polemica è scoppiata in seguito al tributo dedicato a Robert Redford, scomparso nel 2025 all’età di novantuno anni. L’attrice Jane Fonda ha espresso pubblicamente il suo profondo disappunto per la decisione dell’Academy di affidare il momento commemorativo a Barbra Streisand. Fonda ha contestato la scelta, sottolineando come Streisand avesse recitato con Redford in un solo film, mentre lei stessa aveva condiviso il set con l’attore in ben quattro produzioni nell’arco di cinque decenni.

“Le ha fatto un solo film con lui, io quattro, e ho più cose da raccontare sul suo conto”, ha dichiarato Fonda, evidenziando il suo legame professionale e umano con il compianto Redford.

Il tributo si è svolto al termine del commovente segmento In Memoriam durante la tradizionale notte delle stelle. L’esclusione di Fonda dall’omaggio ha sollevato numerosi interrogativi nell’ambiente cinematografico, soprattutto in considerazione della loro lunga e significativa collaborazione. Questa partnership artistica era iniziata con ‘La Caccia’ di Arthur Penn, proseguita con ‘A Piedi Nudi Nel Parco’, ‘Il Cavaliere Elettrico’ e, più recentemente, nel 2017, con ‘Le Nostre Anime di Notte’. Quest’ultimo film, presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia, vide Redford e Fonda premiati entrambi con il prestigioso Leone d’Oro alla Carriera.

“Sono sempre stata innamorata di lui: è stato un meraviglioso essere umano che ha fatto tanto per il cinema”, ha aggiunto Fonda, sfilando sul tappeto rosso del party di Vanity Fair, ribadendo il suo affetto e la sua stima per l’attore.

Il lungo sodalizio artistico tra Fonda e Redford

La collaborazione tra Jane Fonda e Robert Redford ha rappresentato uno dei sodalizi più longevi e iconici di Hollywood, estendendosi dai primi lavori degli anni Sessanta fino alla loro piena maturità artistica. Nel 2017, in occasione del Festival di Venezia, Redford aveva pronunciato parole significative sul loro rapporto: “Volevo girare con Jane prima di morire”, una frase che testimoniava il profondo rispetto reciproco e l’intesa professionale che li legava.

Nel film ‘Le Nostre Anime di Notte’, entrambi, con un’età complessiva di centosessanta anni, furono celebrati per un percorso cinematografico che ha lasciato un’impronta indelebile su intere generazioni di spettatori. La scelta dell’Academy di privilegiare Barbra Streisand per l’omaggio ha quindi suscitato una reazione comprensibile da parte di Fonda, figura di riferimento e interprete di spicco nella storia dello spettacolo statunitense.

Il sentimento di snobbamento espresso da Fonda non è solo una questione personale, ma evidenzia quanto la memoria collettiva del cinema sia intrisa di relazioni e riconoscimenti che vanno ben oltre la semplice presenza su schermo. Coinvolge dinamiche personali, artistiche e istituzionali estremamente articolate all’interno della complessa industria hollywoodiana, dove i legami professionali e le storie condivise assumono un valore significativo.

Le controversie del segmento In Memoriam agli Oscar 2026

Il segmento In Memoriam degli Oscar 2026 non ha generato discussioni unicamente per la polemica su Robert Redford. La serata ha visto Hollywood rendere omaggio ad altri grandi scomparsi, tra cui l’attrice italiana Claudia Cardinale, lo scenografo Gianni Quaranta e lo stilista Giorgio Armani, figura di casa nella mecca del cinema. Tuttavia, sono state notate assenze rilevanti che hanno alimentato ulteriori critiche. Negli Stati Uniti, l’omissione di star scomparse prematuramente come James Van Der Beek ed Eric Dane ha suscitato perplessità, mentre in Francia ha fatto scalpore l’assenza dell’icona della Nouvelle Vague, Brigitte Bardot.

In risposta alle critiche e alle polemiche, Rob Mills, vicepresidente di Disney Television e executive responsabile della trasmissione su Abc, ha difeso le scelte dell’organizzazione.

“È l’Academy che decide. Purtroppo stiamo perdendo sempre più persone e, soprattutto, ogni anno perdiamo figure leggendarie”, ha dichiarato Mills, cercando di giustificare le decisioni. Ha inoltre sostenuto con fermezza che quello degli Oscar 2026 sarebbe stato “il miglior In Memoriam nella storia dei premi”, una valutazione che ha ulteriormente alimentato il dibattito sull’accuratezza e la completezza degli omaggi. L’episodio sottolinea come il segmento commemorativo rimanga uno dei momenti più sentiti e seguiti della cerimonia, spesso riflettendo sia scelte artistiche sia le sensibilità collettive del pubblico e dell’industria cinematografica mondiale.