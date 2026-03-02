Alla cerimonia dei César, tenutasi giovedì 26 febbraio 2026 all’Olympia di Parigi, Jim Carrey ha ricevuto il prestigioso César d’onore tra un tripudio di emozioni e ovazioni. Tuttavia, non appena la sua immagine è apparsa online, una parte del pubblico ha sollevato insoliti interrogativi, ipotizzando ironicamente che sul palco non fosse presente l’attore, ma un suo sosia o un doppio. Sul web si è diffusa l’idea di una clamorosa beffa: “non era Jim Carrey, ma un imitatore”.

Secondo queste voci, il volto dell’attore appariva quasi irriconoscibile, con tratti che qualcuno ha attribuito a possibili interventi di chirurgia estetica o semplicemente all’inesorabile scorrere del tempo.

Alcuni rumors hanno fatto riferimento a un post di Alexis Stone, nota per le sue trasformazioni, che mostrava una maschera, denti finti e una parrucca, accostandolo all’immagine del presunto sosia.

La posizione ufficiale degli organizzatori dei César

La direzione della manifestazione ha prontamente respinto ogni insinuazione. Gregory Caulier, delegato generale dei César, ha definito la vicenda un “non-problema”, sottolineando come la partecipazione di Carrey fosse pianificata da mesi. Ha precisato che l’attore “ha lavorato per mesi sul suo discorso in francese”, curandone meticolosamente la pronuncia, e che era circondato dal sostegno di familiari e amici, tra cui il regista Michel Gondry.

Caulier ha inoltre elogiato la “generosità, gentilezza, benevolenza, eleganza” dimostrate da Carrey durante la serata, confermando senza ombra di dubbio che sul palco ci fosse proprio lui.

La tesi del “fake” è stata quindi respinta con chiarezza dagli organizzatori, che hanno ribadito la legittimità e l’autenticità del suo intervento pubblico.

Il contesto delle teorie online e le reazioni

La sensazione di “stranezza” è emersa da selfie, clip e foto circolate nelle ore successive alla cerimonia. Per alcuni osservatori, il Carrey visto sul red carpet appariva visibilmente diverso, con capelli più lunghi, un incarnato più levigato e lineamenti che sono stati attribuiti a lifting o filler.

In rete si è scatenato un dibattito su presunti “cloni”, sospette sostituzioni o interventi di “botox e blefaroplastica”, alimentando la creazione di meme e confronti fotografici su piattaforme come X, TikTok e Reddit.

Alcuni commenti hanno persino evocato atmosfere cinematografiche, richiamando il film The Truman Show, a testimonianza della percezione di un cambiamento radicale nell’attore.

Nonostante la viralità delle congetture, testate giornalistiche autorevoli hanno sottolineato l’assenza di prove concrete a supporto delle teorie del sosia o del clone. L’agenzia Getty Images ha confermato la presenza reale di Carrey alla cerimonia, circostanza ribadita anche da altri importanti media.

Alcuni analisti medico-estetici hanno osservato che i cambiamenti fisici percepiti potrebbero essere coerenti con interventi come lifting o filler, ma hanno precisato che si tratta di mere ipotesi, in assenza di dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore.

In conclusione, l’apparizione di Jim Carrey ai César è stata un momento vero ed emozionante, pianificato con cura. Tuttavia, Internet ha trasformato l’evento in un fenomeno virale, alimentato da sensibilità, aspettative e forse da un pizzico di desiderio – romantico o ironico – di credere ai complotti. In questo caso, a vincere è stata la rete, ma sul palco, era proprio lui.