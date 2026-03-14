L’Aquila si prepara a essere protagonista di un’imponente opera d’arte urbana collettiva, coinvolgendo oltre duemila cittadini per celebrare il 2026, anno in cui la città abruzzese ricopre il ruolo di Capitale italiana della Cultura. La giunta comunale ha approvato una nuova edizione di "Inside Out – The People’s Art Project by JR", iniziativa che pone la città all’avanguardia sui temi della partecipazione culturale e della coesione sociale attraverso l’arte pubblica.

Promosso da ArtsFor, l’evento porterà in città una delle più significative esperienze internazionali di coinvolgimento artistico collettivo.

Il fulcro del progetto consiste nella realizzazione di ritratti fotografici dei partecipanti, raccolti attraverso incontri diffusi sul territorio. Questi volti, stampati in grandi manifesti in bianco e nero, trasformeranno lo spazio urbano in un’installazione che racconta il senso di comunità e la storia aquilana, con i cittadini come veri protagonisti. L’iniziativa si inserisce nel programma "L’Aquila città territorio", legato alle strategie di sviluppo ReStart per le aree interne, con un ruolo chiave nella valorizzazione civica e artistica del territorio.

Inside Out: un progetto globale e partecipativo

Nato nel 2011 dalla visione dell’artista francese JR, dopo la vittoria del TED Prize, Inside Out è diventato un movimento internazionale.

Sono state realizzate oltre 2.600 installazioni collettive in 152 Paesi, con più di 500.000 ritratti trasformati in manifesti urbani. La centralità del volto come elemento narrativo permette di riconoscere le persone e le comunità nei luoghi in cui vivono, dando spazio alla memoria, alla diversità e alla coesione identitaria. Il progetto aquilano adotta il motto "Siamo comunità", un messaggio esplicito sul legame tra la cittadinanza e i territori segnati dal sisma. L’atto simbolico e corale di rappresentarsi pubblicamente diventa uno strumento di affermazione identitaria e partecipazione civica.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "Portare all’Aquila il progetto di JR significa dare forma concreta a uno dei principi alla base dell’anno da Capitale: mettere al centro le persone e la comunità.

Attraverso i volti dei cittadini racconteremo la nostra identità, la forza del territorio e il percorso di rinascita che stiamo vivendo". Questo spazio di riconoscimento pubblico e partecipato si inserisce in un momento profondamente simbolico per la città, ancora segnata dalle conseguenze del terremoto, e vede nella cultura un vettore di rilancio e riconnessione tra centro e periferie.

L’Aquila Capitale italiana della Cultura e il ruolo dell’arte pubblica

Il progetto Inside Out si integra perfettamente nelle iniziative di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Il programma mira a valorizzare la dimensione partecipativa della comunità e la rigenerazione delle aree urbane e interne tramite l’arte.

La visione di cultura come elemento centrale per il futuro della città e dei suoi abitanti, promossa dal programma "L’Aquila città territorio", favorisce occasioni di confronto, inclusione e crescita collettiva. Iniziative come quella dedicata ai volti dei cittadini rappresentano uno dei modi più visibili e coinvolgenti in cui questa visione si traduce in pratica, anche a livello internazionale.

ArtsFor e il Comune collaborano con una vasta rete di operatori culturali e sociali, poiché la riuscita dell’iniziativa dipende dalla partecipazione attiva di tutte le comunità del territorio. Il progetto prosegue la tradizione di arte pubblica partecipata, divenuta centrale soprattutto nelle città colpite da eventi traumatici.

L’Aquila, sostenuta dal percorso ReStart e dalla sua nuova centralità nazionale, fa di Inside Out il simbolo riconosciuto di una comunità che torna a raccontarsi, con ogni volto che diventa racconto collettivo e civico della città e delle sue rinascite.