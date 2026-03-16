I Judas Priest, storica e leggendaria band britannica considerata tra i pionieri dell’heavy metal, hanno ufficialmente annunciato il loro atteso ritorno in Italia. La formazione, guidata dall’iconico Rob Halford, si esibirà nel nostro Paese con quattro imperdibili concerti a settembre 2026, nell’ambito del loro tour mondiale intitolato ‘Faithkeepers’. Questo annuncio ha già generato grande entusiasmo tra gli appassionati del genere, che avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo dal vivo di una delle band più influenti della scena musicale internazionale.

Le Tappe Italiane del Tour dei Judas Priest

Il calendario dei concerti in Italia prevede quattro appuntamenti distribuiti strategicamente su tutto il territorio nazionale, offrendo ai fan diverse opportunità di partecipazione. La prima data è fissata per il 3 settembre al suggestivo Parco San Valentino di Pordenone, un’occasione unica per i fan del Nord-Est. Il tour proseguirà poi il 5 settembre al Teatro Clerici di Brescia, offrendo un’altra tappa fondamentale per gli amanti dell’heavy metal nel cuore della Lombardia. Successivamente, la band si sposterà al Sud Italia, con un concerto il 7 settembre alla Fiera del Levante di Bari, confermando l’attenzione del gruppo per la sua vasta fanbase anche nelle regioni meridionali.

La serie di esibizioni si concluderà il 9 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, all’interno della prestigiosa cornice del Roma Summer Fest. Queste tappe rappresentano un’opportunità irripetibile per i fan italiani di vedere dal vivo una delle formazioni più iconiche e longeve del panorama metal mondiale, celebrando decenni di musica e innovazione.

Biglietti per i Concerti: Date e Canali Ufficiali

Per tutti gli interessati, i biglietti per le quattro date italiane dei Judas Priest saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10:00 del 17 marzo. Sarà possibile assicurarsi un posto ai concerti attraverso i circuiti ufficiali MC2Live.it e Vivaticket.com, oltre che presso tutte le rivendite autorizzate.

È fondamentale seguire le raccomandazioni degli organizzatori e procedere all’acquisto esclusivamente tramite i canali ufficiali per garantire la validità dei tagliandi ed evitare spiacevoli inconvenienti legati a piattaforme di rivendita non autorizzate. L’annuncio di questo tour ha già acceso l’entusiasmo tra gli appassionati del genere, che attendono con grande fervore il ritorno di questa leggendaria band nel nostro Paese, pronti a celebrare decenni di musica heavy metal e a rivivere le emozioni dei loro brani più celebri.

La Storia e l'Influenza dei Judas Priest nell'Heavy Metal

I Judas Priest non sono solo una band, ma una vera e propria istituzione nel mondo dell’heavy metal. Attivi fin dagli anni Settanta, hanno saputo forgiare un sound distintivo e un’immagine iconica che li ha resi pionieri e modelli per innumerevoli formazioni successive.

La loro discografia vanta album che hanno fatto la storia del genere, influenzando generazioni di musicisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. La band è celebre per le sue performance energiche e coinvolgenti, ma soprattutto per la straordinaria presenza scenica e la voce potente e inconfondibile di Rob Halford, universalmente riconosciuto come uno dei cantanti più influenti e carismatici dell’heavy metal. La loro longevità e la capacità di rimanere rilevanti nel corso dei decenni testimoniano la loro importanza e il loro impatto duraturo sulla musica mondiale, consolidando il loro status di leggende viventi del rock.