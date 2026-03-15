Jurgen Habermas, tra i filosofi e sociologi più influenti della seconda metà del Novecento, è stato una figura chiave della Scuola di Francoforte. La sua opera ha incarnato la volontà della Germania di riscattare il proprio passato, promuovendo i valori del dialogo, della ragione e dell’universalismo. Con un forte sostegno al progetto di un’Europa federale, Habermas ha sempre visto nell’unità europea la risposta ai nazionalismi emergenti e uno strumento essenziale per la cultura democratica contemporanea. La sua convinzione era che “l’impegno pubblico è il compito più importante della filosofia”, un principio ribadito nei numerosi interventi su questioni di rilievo europeo e internazionale.

Recentemente, in relazione all’invasione russa dell’Ucraina, Habermas ha espresso, tramite un quotidiano tedesco, la necessità di negoziati con la Russia e ha continuato a sollecitare un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi di integrazione europea, criticando spesso le élite politiche dell’Unione.

Nato a Düsseldorf il 18 giugno 1929, Habermas fu iscritto alla Gioventù hitleriana, sebbene troppo giovane per ruoli attivi durante il conflitto. La sua biografia è segnata da un labbro leporino, operato in giovane età, che influenzò la sua pronuncia e le relazioni scolastiche, stimolando un precoce interesse per la comunicazione e la dimensione sociale dell’esistenza. La scoperta della natura patologica e criminale del regime nazista segnò profondamente la sua riflessione filosofica: “La società e il regime sotto i quali avevamo vissuto con un senso di semi-normalità furono smascherati per quello che erano: una società e un regime patologici e criminali”.

Su queste basi, intraprese una ricerca di oltre vent’anni volta a interrogarsi sulla possibilità che la democrazia potesse attecchire in Germania.

Percorsi accademici e teorie fondamentali

A partire dal 1949, Habermas studiò filosofia, storia, economia, psicologia e letteratura tedesca presso le università di Göttingen, Zurigo e Bonn. Nel 1956, Theodor W. Adorno lo invitò a lavorare presso l’Istituto per la Ricerca Sociale, cuore pulsante della Scuola di Francoforte. Successivamente, raccolse l’eredità di Max Horkheimer, succedendogli alla cattedra di filosofia nell’Università di Francoforte dal 1964 al 1971. Diresse poi l’Istituto Max Planck per le Scienze Sociali a Starnberg dal 1971 al 1983, prima di tornare all’insegnamento universitario a Francoforte fino al pensionamento nel 1994.

Alla fine degli anni Settanta, elaborò la sua opera fondamentale, la “teoria dell’azione comunicativa”, analizzando il ruolo del linguaggio e della comunicazione nella costruzione della società. Per Habermas, l’autorità imposta e il concetto di esperto erano inaccettabili, da cui derivava una costante critica al potere tecnocratico e al relativismo culturale.

Habermas partecipò attivamente ai principali dibattiti della Germania del dopoguerra. Fu coinvolto nelle proteste studentesche degli anni Sessanta, ma successivamente mise in guardia dai rischi del cosiddetto “fascismo di sinistra”, generando controversie anche nell’area progressista. La sua voce si distinse nella “disputa degli storici”, dove criticò la tendenza, sostenuta da alcuni storici conservatori, a banalizzare la portata dei crimini nazisti.

Nel contesto della riunificazione tedesca del 1989, espresse critiche sui metodi adottati, ritenendo che fossero guidati più dalle forze di mercato che da principi democratici. Formulò l’idea di un “patriottismo costituzionale”, sottolineando la centralità delle istituzioni democratiche rispetto al legame con lo stato-nazione.

L’eredità e l’impatto europeo

La riflessione di Habermas ha avuto un impatto profondo, estendendosi ben oltre i confini accademici. Il suo contributo al dibattito pubblico è stato significativo, come evidenziato dal suo editore, che ha sottolineato il ruolo di Habermas negli interventi su questioni politiche cruciali per la Germania e l’Europa. L’opera più nota rimane la monumentale “Teoria dell’azione comunicativa”, pubblicata tra il 1981 e il 1982, che propone un modello di razionalità comunicativa per fondare una società più democratica e partecipata.

Habermas stesso ha più volte ricordato come il confronto con l’eredità del nazismo abbia plasmato la sua vocazione filosofica:

“Si vide improvvisamente che si era vissuto in un sistema politicamente criminale”, raccontava a proposito della sua giovinezza durante il regime. Il suo rapporto con i movimenti studenteschi e progressisti fu complesso: negli anni Settanta e Ottanta ne denunciò gli eccessi, ma ne riconobbe a distanza di tempo la capacità di favorire una “liberalizzazione fondamentale” della società tedesca. Sul piano internazionale, Habermas si è costantemente opposto ai tentativi di minimizzare i crimini nazisti, difendendo la memoria storica come condizione imprescindibile per la costruzione di un’Europa fondata su valori democratici condivisi.