Lo stilista giapponese Kei Ninomiya sarà il guest designer di Pitti Uomo 110, l'evento fiorentino in programma dal 16 al 19 giugno. Ninomiya presenterà la sua visione attraverso l'etichetta Dsm Kei Ninomiya, progetto lanciato a giugno 2025 dal department store Dover Street Market. Questa partecipazione rappresenta un'importante occasione di confronto internazionale in uno degli appuntamenti più attesi della moda maschile contemporanea.

Il fulcro dell'evento sarà la presentazione della collezione uomo primavera-estate 2027, svelata al pubblico con una sfilata evento.

Ninomiya, già noto per il suo approccio concettuale e sperimentale con il brand "noir kei ninomiya" – sviluppato sotto l'egida di Comme des Garçons – conferma la sua cifra stilistica. Il designer ha espresso il suo entusiasmo: “Visitando Firenze ho percepito sia il suo lato storico e solenne, sia la sua atmosfera aperta e accogliente. Pitti Uomo è un evento con una lunga tradizione, che sostiene la creatività, sono onorato di aver avuto questa opportunità”.

Il percorso creativo di Kei Ninomiya e il progetto Dsm

La formazione di Kei Ninomiya è iniziata con studi in letteratura francese a Tokyo, proseguendo alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa. Questa esperienza internazionale lo ha condotto in Comme des Garçons, sotto la guida della celebre designer Rei Kawakubo.

Sotto la sua mentorship, Ninomiya ha fondato il proprio marchio nel 2012, inserendosi dal 2019 nel calendario ufficiale della Paris Fashion Week con collezioni che esplorano strutture e materiali innovativi.

L'etichetta Dsm Kei Ninomiya è nata nel 2025 come iniziativa del Dover Street Market, un concept store che da oltre vent'anni è un punto di riferimento per la ricerca e la sperimentazione nel settore moda. Il progetto Dsm Brand si propone come “un vero e proprio contenitore per nuove idee e nuovi modi di comunicare”, affidando la creazione delle collezioni a stilisti diversi. Il suo debutto è avvenuto alla fashion week uomo di Parigi nell'estate 2025, con la collezione curata da Ninomiya, già noto per collaborazioni con brand sportivi come Reebok.

Pitti Uomo e Dover Street Market: sinergie per l'innovazione

Pitti Uomo si conferma uno degli eventi di punta nel panorama internazionale dedicato al menswear. La manifestazione, che si tiene a Firenze due volte l'anno, è una piattaforma cruciale per il lancio di designer emergenti e una vetrina d'eccellenza per la moda maschile. L'arrivo di Kei Ninomiya con la nuova etichetta Dsm sottolinea la capacità del salone di attrarre e valorizzare proposte all'avanguardia, di ricerca e innovazione.

Il Dover Street Market, fondato da Rei Kawakubo – figura centrale della moda contemporanea grazie a Comme des Garçons – si è sempre distinto per una visione curatoriale e sperimentale, creando spazi che fondono arte e moda.

Il progetto Dsm Brand incarna lo “spirito di caos e bellezza” tipico dei negozi DSM, accogliendo un pubblico eterogeneo e proponendo ogni stagione nuove interpretazioni da creativi differenti. La partecipazione alla rassegna fiorentina con la collezione firmata da Ninomiya rafforza la sua vocazione internazionale e innovativa.