Dal 29 maggio 2026, gli spettatori italiani potranno finalmente vedere nelle sale la versione integrale di Kill Bill, intitolata The Whole Bloody Affair. Questa edizione, la visione originale di Quentin Tarantino, unisce in un unico flusso narrativo Kill Bill: Volume 1 (2003) e Kill Bill: Volume 2 (2004). Con i suoi 247 minuti, l'opera sarà distribuita nei cinema italiani da Notorious Pictures, come annunciato dalla stessa società.

L'edizione unica di Kill Bill, con scene inedite e la sequenza animata senza tagli, non era mai stata proiettata nelle sale italiane.

Già presentata in eventi selezionati negli Stati Uniti e in festival internazionali, l'uscita italiana offre al pubblico l'occasione di vivere l'opera nella sua forma continuativa, fedele alla concezione originale del regista. Uma Thurman torna protagonista nell'iconico ruolo de La Sposa, in una lunga avventura di vendetta e redenzione.

The Whole Bloody Affair: La Visione Completa di Tarantino

The Whole Bloody Affair è la sintesi definitiva voluta da Quentin Tarantino per la sua saga, ispirata ai film d'azione orientali e allo spaghetti western. Unendo i due volumi rilasciati a distanza di un anno, il regista propone la lettura completa della storia de La Sposa, personaggio iconico del cinema contemporaneo.

La versione da 247 minuti comprende sequenze mai viste nei cinema italiani, inclusa la lunga scena animata, realizzata dallo studio Production I.G., con materiali tagliati durante la distribuzione europea. Tarantino ha più volte dichiarato di considerare la visione continuativa la modalità ideale per immergersi nell'universo di Kill Bill.

Dal 2011, anno della sua presentazione ufficiale all'Alamo Drafthouse Cinema di Austin, The Whole Bloody Affair è divenuta un oggetto di culto tra gli appassionati. Le differenze rispetto alle versioni distribuite in precedenza riguardano il montaggio, la durata estesa e la presenza di brevi sequenze censurate nelle edizioni home-video e cinematografiche europee.

Kill Bill: Dalla Produzione al Riconoscimento Globale

Kill Bill,scritto e diretto da Quentin Tarantino, è stato realizzato tra il 2002 e il 2003, con riprese in California, Cina e Giappone. La produzione, che ha visto affiancarsi riprese e post-produzione, ha coinvolto un cast che include Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu e Daryl Hannah. I due volumi, distribuiti in Europa nell'autunno 2003 e nella primavera 2004, hanno ricevuto unanime consenso critico per la capacità di fondere i linguaggi del cinema asiatico con elementi della cultura pop occidentale.

Al successo di critica si è aggiunto un notevole trionfo commerciale: Kill Bill ha incassato oltre 333 milioni di dollari a livello globale.

Nel corso del tempo, la saga è divenuta un punto di riferimento per generazioni di spettatori ed è al centro di retrospettive e proiezioni speciali in molti festival. L'uscita di The Whole Bloody Affair in Italia rappresenta, quindi, un'occasione importante per riscoprire integralmente l'opera secondo il progetto originale di Tarantino.