L’eredità digitale di Michela Murgia, scrittrice e intellettuale scomparsa nel 2023, è stata raccolta in una pagina web unica e indipendente: Zephorum. L’annuncio, dato da Alessandro Giammei, curatore dell’opera e membro della sua famiglia, ha evidenziato come l’iniziativa si basi sui diritti europei di tutela del patrimonio digitale. Grazie alle competenze legali e tecnologiche di una startup sarda guidata da una donna, Zephorum, gli eredi di Murgia hanno centralizzato in un ambiente autonomo e consultabile tutti i post pubblici condivisi dalla scrittrice sui principali social media, escludendo messaggi privati e commenti di terzi.

Il sito, accessibile all’indirizzo https://www.michelamurgia.zephorum.com/, ospita i contenuti provenienti da Instagram, Facebook e YouTube. Questi sono organizzati cronologicamente e ricercabili tramite filtri avanzati, superando le logiche spesso confusionarie degli algoritmi. I curatori hanno dichiarato: “Con lungo e paziente lavoro, Zephorum ha organizzato la massa di dati che abbiamo scaricato dai social media di Michela in una pagina-mausoleo pubblica. Sono ordinatamente consultabili in un ambiente digitale autonomo, indipendente come lei, al sicuro dalle scelte di chi controlla i social media”. L’operazione si inserisce in una riflessione più ampia sul destino dei materiali digitali post-mortem: “È importante preservare il destino dei suoi post, che non appartengono alle piattaforme su cui li ha pubblicati ma alla sua eredità, condivisa tra lettrici e lettori in tutto il mondo”.

L'impronta digitale di Michela Murgia e la sua conservazione

Michela Murgia ha sempre utilizzato il digitale come canale privilegiato per le sue idee e il suo attivismo. Il suo primo libro nacque da un blog; il suo sito personale fu un punto di lancio per molte delle sue battaglie culturali e civili. L’autrice seppe sfruttare con acume i social media fin dai loro albori: presentò romanzi su Facebook, organizzò comunità online e rispose agli attacchi politici. La sua presenza si estese alle conversazioni con Chiara Valerio nella serie YouTube “Buon Vicinato” e alla “Rassegna stampa sessista” su Instagram, che raggiunse centinaia di migliaia di persone. Oggi, questi materiali sono consultabili in un ambiente sicuro, protetto dalle logiche commerciali delle piattaforme, garantendo l’accessibilità anche a ricercatori e studiosi, che possono inoltrare richieste di informazioni aggiuntive tramite un modulo dedicato.

Un elemento distintivo di Zephorum è la possibilità, per i visitatori registrati, di esprimere reazioni personalizzate. In omaggio alle preferenze di Murgia, è stato scelto un simbolo alternativo al tradizionale “mi piace”: il carciofo, definito “nobile ortaggio” e notoriamente preferito dalla scrittrice. Questa caratteristica arricchisce l’esperienza commemorativa, rispettando la sua identità.

Zephorum: una risposta innovativa all'eredità digitale

Il caso dell’archivio Murgia si inserisce in un contesto globale di crescente preoccupazione per i cosiddetti “profili fantasma”. Secondo uno studio dell’Università di Oxford, si prevede che entro il 2060 i profili online di defunti supereranno quelli delle persone viventi.

Zephorum, attiva dal 2022, è nata per rispondere a questa esigenza, offrendo soluzioni concrete per la gestione dell’eredità digitale. La piattaforma propone due opzioni ai familiari: la cancellazione dei dati, consegnati in forma di “urna digitale”, oppure la creazione di un “mausoleo” virtuale, uno spazio digitale gestito dagli eredi, pubblico o semi-pubblico, per la condivisione di ricordi e avvisi.

La soluzione tecnologica proprietaria di Zephorum consente di recuperare i dati del defunto senza password o accesso diretto ai profili. Questa procedura innovativa ha ricevuto un importante riconoscimento al Legal Tech Venture Day nel 2023. La piattaforma offre inoltre la possibilità, per chi è in vita, di predisporre le proprie “disposizioni digitali”, specificando le volontà su chi debba ricevere i dati, cosa cancellare o conservare.

Questo servizio è concepito per essere inclusivo e accessibile, anche economicamente, e viene proposto tramite imprese funebri. La protezione del patrimonio digitale si afferma come una necessità non solo giuridica, ma anche emotiva e sociale, che richiede strumenti efficaci per la sua regolazione e trasmissione. L’iniziativa degli eredi di Michela Murgia mira anche a sensibilizzare la collettività su un tema destinato a diventare centrale: “Ci auguriamo che questo passo ispiri tutte e tutti anche a prendersi cura della propria eredità digitale e di quella dei propri cari”.