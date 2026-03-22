Ryan Gosling tocca le stelle del box office: il suo nuovo film, “L’ultima missione: Project Hail Mary”, ha debuttato nelle sale di Stati Uniti e Canada con un incasso di 80,6 milioni di dollari nel weekend di apertura. A livello globale, la pellicola ha sfiorato i 141 milioni, affermandosi come il miglior esordio dell’anno e la seconda migliore apertura per un titolo non legato a un franchise.

Diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller, il film di fantascienza segna anche il secondo miglior debutto nella carriera di Gosling, superato solo da “Barbie”, che aveva aperto con 162 milioni.

Si tratta inoltre del miglior avvio di sempre per Amazon MGM Studios. Sul podio del box office statunitense si conferma “Jumpers – Un salto tra gli animali” (Pixar-Disney), che aggiunge 18 milioni nel fine settimana, raggiungendo un totale domestico di 120 milioni in tre settimane.

La terza posizione è occupata da “Dhurandhar: The Revenge”, un thriller d’azione indiano con Ranveer Singh, Sanjay Dutt e R. Madhavan, che ha esordito con 13,5 milioni. Questo risultato rappresenta il miglior debutto di sempre per una produzione Bollywood in Nord America, un dato significativo considerando la durata di quattro ore e una distribuzione limitata. Delude, invece, l’avvio di “Finché morte non ci separi 2”, sequel tra commedia e horror, che ha superato di poco i 9 milioni, ben al di sotto delle attese che lo davano intorno ai 20 milioni.

Il film, titolo Searchlight (Disney), arriverà in Italia il 9 aprile. Chiude la top five “Reminders of Him – La parte migliore di te”, dramma romantico distribuito da Universal Pictures, che incassa 8 milioni nel suo secondo weekend, portando il totale a 33 milioni.

Un trampolino di lancio per Amazon MGM Studios

Dati indipendenti confermano che “L’ultima missione: Project Hail Mary” ha incassato circa 80,5 milioni nel suo primo weekend nel Nord America, distribuito su 4.007 schermi. Questo è il miglior risultato domestico mai raggiunto da Amazon MGM Studios, superando il precedente record stabilito da “Creed III” con 58 milioni nel 2023. Non tenendo conto dell’inflazione, si posiziona inoltre come il secondo più grande debutto per un film non appartenente a un franchise, dopo “Oppenheimer” (82,4 milioni nel 2023).

A livello mondiale, il film ha generato circa 140,9 milioni, con 60,4 milioni incassati in 82 mercati esteri.

Il valore culturale dei film originali di fantascienza

Il risultato di “Project Hail Mary” lo inserisce in un contesto elettivo, riservato a pochi titoli. È uno dei soli tre film originali degli ultimi dieci anni a superare i 70 milioni nel weekend di apertura, affiancandosi a “Us” di Jordan Peele e “Oppenheimer”. Questo dato rafforza l’idea che, nonostante le difficoltà del mercato cinematografico, un film di fantascienza originale possa ancora conquistare un ampio pubblico.

La performance si distingue inoltre grazie alle anteprime, che hanno raccolto oltre 11 milioni di dollari. Questo rappresenta il miglior risultato per un titolo originale non derivato da franchise, superando i 7,8 milioni di “Scream 7” e i 10,5 milioni di “Oppenheimer”.