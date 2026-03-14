La celebre chitarra 'Black Strat', appartenuta a David Gilmour, storico chitarrista e cantante dei Pink Floyd, è stata venduta all'asta da Christie's a New York per 14,5 milioni di dollari. Questo strumento, utilizzato in alcune delle più note registrazioni della band britannica, ha così stabilito un nuovo primato mondiale, diventando la chitarra più costosa mai venduta nella storia delle aste.

'Black Strat', simbolo della musica rock

La 'Black Strat' è stata protagonista di brani iconici come 'Comfortably Numb', 'Money' e 'Shine On You Crazy Diamond', oltre a essere impiegata nella realizzazione di album fondamentali dei Pink Floyd come 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here', 'Animals' e 'The Wall'.

Prima dell'asta, gli esperti avevano stimato il valore della chitarra tra 2 e 4 milioni di dollari, ma la vendita ha superato ogni aspettativa. L'acquirente è Jim Irsay, imprenditore e filantropo, già noto per aver acquistato la stessa chitarra nel 2019 per 5,245 milioni di dollari, cifra che all'epoca aveva già segnato un record.

Un'asta da record per strumenti iconici

L'asta newyorchese ha visto la vendita di numerosi strumenti appartenuti a grandi nomi della musica internazionale. Tra questi, la 'Doug Irwin Tiger' di Jerry Garcia è stata aggiudicata per 11,56 milioni di dollari, la 'Fender Mustang' di Kurt Cobain per 6,907 milioni e il pianoforte 'Broadwood' di John Lennon per 3,247 milioni.

Complessivamente, i 44 lotti della collezione hanno raggiunto un totale di 84,09 milioni di dollari, quasi quattro volte la stima minima iniziale. Ogni aggiudicazione è stata accolta con entusiasmo dal pubblico presente nella sala d'aste.

Il valore culturale della collezione

La collezione di strumenti musicali di Jim Irsay, protagonista dell'asta, rappresenta un patrimonio di oggetti che hanno segnato la storia della musica e della cultura popolare. Ogni lotto ha contribuito a raccontare un pezzo di storia, sottolineando l'importanza di questi strumenti non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e simbolico.