Lo storico locale La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, icona della vita mondana italiana, si prepara a riaprire per la stagione estiva 2027. Il celebre club, fondato nel 1929 da Achille Franceschi, è stato acquisito nell'agosto 2025 da Giorgio Armani, che ha avviato un importante progetto di rinnovamento e valorizzazione. Dal 1977, la Capannina era stata di proprietà di Gherardo e Carla Guidi. Il gruppo Armani ha confermato che i lavori proseguiranno per tutto il 2026, in vista della riapertura nell'estate del 2027, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga storia.

Il legame di Giorgio Armani con La Capannina e Forte dei Marmi è profondamente personale: qui, negli anni Sessanta, il celebre stilista incontrò Sergio Galeotti, suo compagno di vita e cofondatore dell’azienda Armani. L’acquisizione, come spiegato dal gruppo, rappresenta “un gesto affettivo, un ritorno alle origini” e “un tributo alla tradizione italiana”. Gli interventi di ristrutturazione, previsti per tutto il 2026, mirano a restituire alla Capannina la sua centralità nella vita culturale e sociale della Versilia. Il coinvolgimento di Armani, protagonista della moda globale, evidenzia la rilevanza culturale e simbolica dell'operazione per il territorio e il settore dell'intrattenimento.

La storia de La Capannina di Franceschi

La Capannina di Franceschi nacque nel 1929 dall’intuizione di Achille Franceschi, che trasformò un capanno da spiaggia in un vivace locale con bar, grammofono e tavolini da gioco. Già dagli anni Trenta, divenne un punto di riferimento per artisti, professionisti e vacanzieri italiani, consolidando la sua fama dopo la ricostruzione del 1939, a seguito di un incendio. Gli anni del boom economico ne segnarono l'apice, con la presenza assidua di industriali e personalità dello spettacolo e della cultura. Dal 1977, sotto la proprietà di Gherardo e Carla Guidi, la Capannina rafforzò ulteriormente il suo legame con lo stile e l'eleganza che contraddistinguono Forte dei Marmi.

Riconosciuta come una delle discoteche più antiche del mondo, La Capannina è stata anche il set di celebri pellicole come “Sapore di mare” e “Abbronzatissimi”, con Jerry Calà. Il locale si è affermato come simbolo indiscusso della stagione estiva versiliese, capace di attrarre figure di spicco dalla cultura, dalla moda, dalla musica e dall'imprenditoria italiana. L'acquisizione da parte del gruppo Armani apre un nuovo, promettente capitolo per la struttura, che, dopo gli interventi di restauro e rilancio, potrà continuare a essere un motore di iniziative culturali e sociali.

Armani, Forte dei Marmi e il futuro della Capannina

La relazione tra Giorgio Armani e Forte dei Marmi è di lunga data, con la località toscana spesso scelta dallo stilista come meta di vacanza e incontri significativi.

Fu proprio alla Capannina, negli anni Sessanta, che conobbe Sergio Galeotti, socio e figura determinante per la fondazione della celebre maison di moda. L’operazione di acquisizione assume, quindi, un profondo valore affettivo, configurandosi come un vero e proprio ritorno alle radici. La nota ufficiale ha enfatizzato il carattere di “tributo alla tradizione italiana”, delineando prospettive di rilancio che vanno oltre l'aspetto commerciale, abbracciando anche la sfera sociale e culturale per La Capannina e per l'intera comunità di Forte dei Marmi. Grazie agli interventi pianificati fino al 2026, lo storico locale è destinato a riaprire le sue porte con l'arrivo dell'estate 2027, riaffermandosi come protagonista della scena versiliese e nazionale.