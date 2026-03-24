A Essaouira, Marocco, dal 15 al 18 aprile 2026, si terrà la quarta edizione de La Dolce Vita à Mogador – Rencontres du Cinéma Italien. La rassegna mira a rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Marocco tramite il cinema, presentando opere contemporanee e favorendo l'incontro artisti e pubblico. Il coordinamento artistico è di Laura Delli Colli (Presidente SNGCI) per le proposte italiane, con il giornalista Giorgio Gosetti, scomparso di recente; la selezione marocchina è di Hamid Basket.

Il programma italiano presenta film: "Anna" di Monica Guerritore, "Napoli – New York" di Gabriele Salvatores, "La vita va così" di Riccardo Milani, "Zamora" di Neri Marcorè e "La vita da grandi" di Greta Scarano.

Spazio ai documentari: "Umberto Eco – La biblioteca del mondo" di Davide Ferrario, un omaggio nel decennale della morte, "Sound of Morocco" di Giuliana Gamba e "Il castello indistruttibile" di Danny Biancardi, Stefano La Rosa e Virginia Nardelli. La selezione marocchina comprende "Les Amants de Mogador" di Souheil Ben‑Barka, "Jrada Malha" di Driss Roukhe e "Quiproquo" di Hamid Basket. Una mostra fotografica di Riccardo Ghilardi, con ritratti di protagonisti del cinema, arricchisce l'evento.

Formazione e Collaborazione

Il festival offre momenti di formazione per i giovani, con una masterclass di Hamid Basket e un atelier di recitazione di Amal El Atrache. Un incontro professionale tra operatori cinematografici italiani e marocchini esplorerà collaborazioni.

Queste iniziative consolidano la rassegna come punto di riferimento per la promozione del cinema italiano in Marocco e lo sviluppo di relazioni culturali e professionali.

Essaouira, cuore del dialogo mediterraneo

Essaouira, crocevia culturale atlantico, offre un ambiente ideale per La Dolce Vita à Mogador. Il festival promuove lo scambio tra le cinematografie, rafforzando il dialogo sulla contemporaneità e le nuove prospettive del cinema internazionale. Affermatosi rapidamente come appuntamento centrale, con crescente partecipazione, l'edizione 2026 conferma Essaouira sede privilegiata per eventi che valorizzano la cultura mediterranea e l'incontro tra esperienze artistiche.