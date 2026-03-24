HBO ha svelato la prima immagine ufficiale della nuova serie televisiva dedicata a ‘Harry Potter’, offrendo agli appassionati un’anteprima esclusiva dell’iconica ambientazione di Hogwarts che farà da sfondo al tanto atteso reboot. Lo scatto, diffuso tramite l’account Instagram ufficiale della produzione, cattura un momento suggestivo: il giovane Harry Potter, interpretato da Dominic McLaughlin, è ritratto di spalle mentre si incammina verso il leggendario campo da Quidditch. Il protagonista indossa un mantello dai colori distintivi, rosso e oro, impreziosito dal suo cognome e dal numero sette, simbolo del suo ruolo di giocatore.

Davanti a lui, un gruppo di studenti si avvia verso l’imponente arena, le cui decorazioni includono le bandiere delle celebri case di Grifondoro e Tassorosso, elementi immediatamente riconoscibili per i fan della saga.

Il cast stellare e la squadra di produzione

La serie, attualmente in fase di lavorazione presso i prestigiosi Warner Bros. Studios Leavesden nel Regno Unito – gli stessi che hanno ospitato le riprese dei film originali – vanta un cast che sapientemente bilancia giovani promesse e attori di comprovata esperienza. Accanto a Dominic McLaughlin, che vestirà i panni del protagonista Harry, troviamo Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e Arabella Stanton in quello di Hermione Granger, il trio centrale della narrazione.

Il parterre di interpreti di spicco include inoltre John Lithgow come Albus Dumbledore, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton e Nick Frost che darà volto a Rubeus Hagrid. La direzione creativa è affidata alla showrunner Francesca Gardiner e al regista Mark Mylod. Tra i produttori esecutivi figurano nomi di grande peso, tra cui la stessa J.K. Rowling, affiancata da Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman, storico produttore della fortunata saga cinematografica.

Un ambizioso ritorno alle origini

Questa nuova trasposizione televisiva si prefigge l’ambizioso obiettivo di ripercorrere e raccontare integralmente l’intero arco narrativo dei romanzi di J.K.

Rowling, offrendo una prospettiva approfondita e fedele all’opera letteraria. La trama seguirà il percorso formativo del giovane Harry, dalla sorprendente scoperta della sua identità di mago all’emozionante ingresso nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, dove stringerà le indissolubili amicizie con Ron e Hermione e affronterà le prime minacce del temibile Lord Voldemort. La serie promette di riportare sullo schermo le atmosfere magiche e i temi universali che hanno reso la saga un fenomeno globale, con una particolare cura per l’aspetto visivo, affidato alla production designer Mara LePere-Schloop, già apprezzata per il suo lavoro in produzioni di rilievo come ‘Intervista con il vampiro’ e ‘Pachinko’.

L’attesa per il primo trailer ufficiale è palpabile tra i fan, che potranno presto avere un assaggio più concreto di questa produzione televisiva destinata a catturare l’immaginazione di una nuova generazione di spettatori e a deliziare i fedelissimi.