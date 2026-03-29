Netflix ha annunciato la nuova serie "Kennedy", incentrata su Joe Kennedy Sr., patriarca della dinastia americana. Ispirata alla biografia "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917‑1956" di Fredrik Logevall, la produzione esplorerà dinamiche, ambizioni e tragedie familiari dall'ascesa negli anni Trenta. Michael Fassbender interpreterà Joe Kennedy Sr., offrendo una rappresentazione della sua personalità controversa e del ruolo cruciale nel destino familiare. Laura Donnelly sarà Rose, moglie di Joe e madre dei nove figli.

Il cast include Nick Robinson come Joe Kennedy Jr.

, primogenito destinato a brillante carriera prima della tragica morte in missione nella Seconda Guerra Mondiale. Joshuah Melnick sarà Jack Kennedy (futuro presidente John F. Kennedy), Lydia Peckham Rosemary Kennedy e Saura Lightfoot-Leon Kick Kennedy. Figure storiche come Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, J. Edgar Hoover, Neville Chamberlain e Charles Lindbergh faranno parte dell'intreccio. Sam Shaw ("Master of Sex") è lo showrunner; la regia del primo e ultimo episodio è di Thomas Vinterberg ("Un altro giro"), premio Oscar 2021. La descrizione ufficiale Netflix rivela che la serie narrerà “le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna, contribuendo a creare il mondo contemporaneo”.

La prima stagione, dagli anni Trenta, ripercorrerà l'ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, con focus sul rapporto tra Jack e Joe Jr.

La ricostruzione storica della dinastia Kennedy nella serialità

"Kennedy" si inserisce nel filone delle serie biografiche storiche, ricostruendo vicende reali e ispirandosi a produzioni come "The Crown". Si distingue per un'ambientazione rigorosamente documentata, meticolosa ricostruzione delle dinamiche familiari e fedele rappresentazione degli eventi cruciali del Novecento americano. Basata sul lavoro storiografico di Fredrik Logevall, vincitore del premio Pulitzer, la sceneggiatura offre notevole solidità storica e uno sguardo approfondito su figure pubbliche e retroscena privati della famiglia Kennedy.

Sam Shaw, showrunner, assicura un approccio accurato nella rappresentazione di un periodo fondamentale per la storia statunitense.

La dinastia Kennedy nella cultura popolare e nelle nuove produzioni

Oltre alla nuova produzione Netflix, la famiglia Kennedy resta dominante nell'immaginario collettivo, tramite film, libri e altre rappresentazioni televisive. La loro storia, segnata da ruoli di primo piano in politica (presidenza di John F. Kennedy) e tragici eventi familiari, continua a suscitare grande interesse, come dimostrato da recenti serie quali "Love Story" (FX e Hulu), dedicata a John F. Kennedy Jr. Nella serie "Kennedy", verranno approfondite le relazioni tra i fratelli, la pressione del patriarca Joe Kennedy Sr.

, e le scelte personali e pubbliche dei nove figli, evidenziando la complessità di un nucleo familiare la cui parabola si è intrecciata con quella del Novecento occidentale. Il cast, che include Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots, contribuirà alla ricostruzione dell’era Kennedy. La prima stagione, composta da otto episodi, sarà disponibile su Netflix. L'annuncio ufficiale sulla data di uscita è atteso.