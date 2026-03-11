Dal 22 al 24 maggio, Rimini si prepara ad accogliere la quarta edizione de La Settima Arte – Cinema e Industria. Il festival, giunto alla sua quarta edizione, si propone di creare un ponte tra il mondo del cinema e quello dell'industria, attraverso un programma ricco di proiezioni, incontri e momenti di riflessione. L'evento, che ha riscosso un crescente successo nelle edizioni precedenti, si svolge nel cuore della città romagnola e rappresenta una preziosa collaborazione tra Confindustria Romagna, il Comune di Rimini e la Fondazione Fellini. La direzione artistica è affidata a Gianfranco Angelucci, direttore della Cineteca di Rimini, e Fabio Biondi, direttore di Cinema Fulgor.

I protagonisti e i temi della quarta edizione

La kermesse è pensata per celebrare il contributo fondamentale che la settima arte apporta allo sviluppo culturale e industriale. Il programma prevede masterclass con registi, produttori e specialisti del settore, oltre all'assegnazione del prestigioso Premio Confindustria Romagna "Cinema e Industria". Questo riconoscimento è destinato a personalità che si sono distinte per innovazione e per aver favorito un dialogo costruttivo tra i due ambiti. Il festival mira a mettere in luce il ruolo dei professionisti capaci di integrare il linguaggio cinematografico con una visione imprenditoriale, valorizzando così il cinema anche come fattore economico a livello locale e nazionale.

Non mancheranno incontri dedicati agli studenti, con l'obiettivo di promuovere il dialogo e facilitare l'accesso dei giovani alle professioni del cinema e dell'industria.

Gli eventi si terranno in luoghi simbolici di Rimini, tra cui il Cinema Fulgor, restaurato e intrinsecamente legato alla memoria di Federico Fellini, e la Cineteca di Rimini. La città, con la sua storia e il suo profondo legame con la figura di Fellini, si conferma il contesto ideale per un festival che pone al centro il dialogo tra creatività e sviluppo industriale. L'evento consolida il suo ruolo di piattaforma di conoscenza e scambio, contribuendo attivamente alla vivacità culturale di Rimini.

Una manifestazione tra cinema, memoria e innovazione

Nata nel 2019, La Settima Arte – Cinema e Industria si è rapidamente affermata come uno degli appuntamenti italiani di riferimento per la riflessione sulla duplice natura, culturale ed economica, del cinema. Nel corso degli anni, il festival ha premiato numerosi professionisti che hanno arricchito la produzione cine-industriale, registrando una partecipazione significativa da parte di operatori culturali e pubblico. Rimini, città natale di Federico Fellini e sede di importanti istituzioni dedicate alla memoria del maestro, trova in questo festival un'ulteriore occasione per valorizzare la propria identità cinematografica.

La Fondazione Fellini, da sempre impegnata nella promozione e tutela dell'eredità felliniana, sostiene con convinzione questa iniziativa, affiancata da Confindustria Romagna e dall'amministrazione comunale.

Le sale del Cinema Fulgor e gli spazi della Cineteca rappresentano oggi non solo punti di riferimento culturali per Rimini, ma anche luoghi di sperimentazione e innovazione in ambito audiovisivo, rafforzando il ruolo della città quale polo di attrazione per cineasti e imprenditori.