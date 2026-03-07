“La guerra è patriarcato”: è questo il titolo dell’ultima opera della street artist romana Laika, apparsa a Roma il 7 marzo 2026 in via Boncompagni, a pochi passi dall’ambasciata americana. La nuova affissione, che inaugura la Giornata internazionale della donna, raffigura una militante transfemminista mentre spezza un missile con un calcio, simbolo di rottura con la violenza e il dominio maschile.

L’opera, intitolata “War Is Patriarchy”, è stata realizzata in un momento di crescenti tensioni internazionali, con “venti di guerra su larga scala che soffiano sempre più forte”.

Laika ha sottolineato come le guerre siano spesso volute da “leader dispotici” che ignorano il diritto internazionale e causano la morte di migliaia di persone, in particolare donne e bambini, per i propri interessi. L’artista definisce la guerra come l’espressione più estrema del patriarcato, dove la logica del dominio, della violenza e della sottomissione si applica su scala globale, privilegiando forza e controllo sulla diplomazia e sui diritti.

L’artista estende la sua critica anche alla sfera legislativa, denunciando il DDL Bongiorno come un “attacco istituzionale” rivolto a donne, soggettività femminilizzate, persone trans e non binarie. Secondo Laika, tale disegno di legge mira a minare la credibilità delle vittime di violenza e a tutelare gli abusanti, aggravando la vittimizzazione nei tribunali.

In vista dell’8 marzo, Laika ha lanciato un appello alla mobilitazione: “Oggi più che mai è importante scendere in piazza domenica 8 marzo e partecipare allo sciopero di lunedì 9 marzo. Essere contro guerra e patriarcato significa stare dalla parte giusta della storia”.

La pratica artistica di Laika nello spazio pubblico

Laika è nota per il suo impegno politico e per la scelta dell’anonimato, che le consente di proteggere la propria persona e di mettere al centro il messaggio. La sua pratica artistica si caratterizza per interventi nello spazio pubblico, con affissioni e murales dall’alto contenuto simbolico. Opere precedenti, come “Figliə della Tempesta” (Roma, novembre 2025), hanno già denunciato il patriarcato, la violenza e le disuguaglianze, definendo il patriarcato una “metastasi di un cancro da estirpare alla radice”.

Attraverso azioni artistiche inedite, Laika trasforma il paesaggio urbano in un luogo di testimonianza politica, creando cortocircuiti visivi che connettono critiche sociali e lotte politiche. Il riferimento al DDL Bongiorno nell’ultima opera evidenzia una continuità tra conflitti esterni e dinamiche interne alle istituzioni, inserendo questioni come il femminicidio e i diritti delle soggettività non conformi in un discorso più ampio sul potere patriarcale.

La street art di Laika: tra strada e istituzioni

Nonostante collaborazioni con festival e spazi istituzionali, Laika ritorna costantemente alla strada come luogo primario del suo attivismo. Nel marzo 2025, ha partecipato alla mostra “Artivism on paper” a “Libri Come” (Auditorium Parco della Musica), esponendo i bozzetti di opere celebri come “Too many bombs” e “Vivas nos queremos!”.

L’intento era quello di portare al pubblico un’arte nata per le strade.

La scelta dell’anonimato è una strategia difensiva fondamentale: “Laika è il messaggio”, e la maschera diventa un’arma per garantire la libertà espressiva. L’opera “War Is Patriarchy” rappresenta una sintesi potente e coerente del percorso artistico e politico di Laika, unendo tematiche globali e locali e offrendo un’immagine incisiva per l’8 marzo e per il futuro.