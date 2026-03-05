Il 5 marzo 2026 è stato presentato il progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”. L’iniziativa mira a collocare sculture simboliche della Lanterna di Genova presso le principali comunità liguri in America Latina. Guidata dall’assessore all’Emigrazione Paolo Ripamonti, la missione istituzionale in Sud America toccherà Brasile, Argentina e Cile.

La prima scultura sarà inaugurata il 9 marzo a Poços de Caldas, in Brasile. Il giorno 11 marzo, l’installazione avverrà a Buenos Aires, in occasione dei 125 anni dell’associazione Carboneros Unidos. La missione si concluderà a Valparaíso, in Cile, storica porta d’approdo dei migranti, dove verrà presentato il sito destinato alla terza scultura.

L’obiettivo primario del progetto è «installare sculture simboliche della Lanterna di Genova presso le principali comunità liguri in America Latina». Questo per «rafforzare il legame identitario ed economico con i territori di emigrazione storica, trasformando la memoria del passato in una leva di sviluppo per il futuro».

Ripamonti ha evidenziato come «le comunità liguri oltreoceano sono un patrimonio umano e professionale straordinario». Con questo progetto si intende offrire un segno concreto dell’identità ligure e creare nuove opportunità di collaborazione culturale ed economica, costruendo relazioni stabili tra territori legati da una storia comune.

Tra le altre iniziative finanziate dall’ente per il 2026 figura il documentario “Liguria Argentina”, dedicato all’ingegno degli orologi Bergallo di Tovo San Giacomo.

Il film è stato presentato il 3 marzo scorso a Buenos Aires.

La Lanterna di Genova: simbolo e contesto storico

La Lanterna di Genova, storico faro della città, rappresenta uno dei monumenti simbolo della Liguria. La sua costruzione iniziale risale al 1128. Alta 77 metri, è il secondo faro più alto d’Europa, superato solo da quello di Finisterre in Spagna. Nel 2024, è stata eletta “faro dell’anno” dall’Associazione Internazionale di Autorità per i Fari (IALA).

Nello stesso anno, è stato restaurato lo stemma di Genova sulla torre. L’intervento conservativo, eseguito da Formento restauri, ha riportato ai colori originari la croce di san Giorgio entro corona. Questi dettagli rafforzano l’identità architettonica e simbolica della Lanterna, assumendo il ruolo di emblema del patrimonio ligure nel mondo.

Comunità di emigrati liguri in America Latina: un ponte culturale

Le sculture simboliche della Lanterna diventeranno luoghi di memoria e riconnessione per le comunità liguri in Sud America. La presenza di emigrati italiani, e in particolare di origine ligure, è storicamente significativa in queste aree.

Il murale inaugurato nel 2024 a Santos raffigura una partenza da Genova con la Lanterna in primo piano. L’opera richiama temi di identità e memoria collettiva di coloro che lasciarono il porto per cercare fortuna oltreoceano. Il progetto attuale ne estende il senso, offrendo un segno materiale di radicamento nel territorio di accoglienza. Questo apre a future dinamiche di collaborazione culturale ed economica.

In questo contesto, il documentario “Liguria Argentina” prosegue il dialogo fra radici e identità diffuse, celebrando l’ingegno locale oltre i confini nazionali.