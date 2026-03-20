È stato presentato all'Aquila il restauro del simulacro del Cristo Morto di Remo Brindisi, opera realizzata nel 1954 per la storica Processione del Venerdì Santo. L'intervento, completato in tempo per il rito del 3 aprile, restituisce alla città uno dei simboli più riconoscibili della sua tradizione religiosa e culturale. Il progetto è frutto della collaborazione tra la Scuola di Restauro dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, l'Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, il quotidiano online L'Aquila Blog e la comunità aquilana. Il lavoro, tesi di laurea di Irene Conte sotto la guida della professoressa Grazia De Cesare, si inserisce nella tutela del patrimonio artistico.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell'Abaq Rinaldo Tordera, il direttore Marco Brandizzi, il presidente dei Cavalieri del Venerdì Santo Antonio Ruzza, il rettore della Basilica di San Bernardino padre Daniele Di Sipio ed Eliseo Iannini, editore di L'Aquila Blog. La scultura, lunga quasi due metri e collocata su un catafalco ligneo dipinto di nero, raffigura il corpo di Cristo con contrasti cromatici e lumeggiature dorate. Il volto poggia su un cuscino di velluto nero ricamato; il catafalco presenta gli stemmi delle famiglie nobili aquilane e delle istituzioni religiose promotrici.

Il Restauro e la Tradizione Aquilana

Il restauro ha riguardato pulitura delle superfici pittoriche, ricomposizione delle dorature e stabilizzazione strutturale, per restituirne la leggibilità originaria nel rispetto delle tecniche volute dall'artista.

L'opera è riferimento fondamentale della Processione del Venerdì Santo, evento identitario per la città. Grazie all'app interattiva Opera Parla, i visitatori possono ascoltare la storia delle opere esposte nella Basilica di San Bernardino. Il presidente Tordera ha evidenziato come "restituire quest’opera ai Cavalieri del Venerdì Santo e alla comunità" onori "la memoria collettiva e dimostri l’eccellenza tecnica e formativa dell’Accademia".

La Processione del Venerdì Santo dell'Aquila è un'antica tradizione cittadina, con ventuno simulacri seguiti da confraternite, associazioni, gonfaloni e lo stendardo dei quattro evangelisti. La manifestazione parte dalla Basilica di San Bernardino e attraversa le vie del centro storico.

La Scorta d’Onore al Cristo Morto è affidata alla Protezione civile, mentre il Miserere di Saverio Selecchy è eseguito dal Coro del Venerdì Santo.

Patrimonio Artistico e l'Eredità di Brindisi

I simulacri della Processione, tra cui il Cristo Morto restaurato, sono frutto del lavoro di Remo Brindisi e di altri artisti di rilievo nazionale come Lucio Fontana, Giò Pomodoro, Alfredo Cortelli e Saverio Mazzeschi. Questo nucleo di opere è riconosciuto come espressione di una moderna "bottega neo-rinascimentale" che ha unito pittori, scultori e artigiani. Oggi i simulacri sono conservati dall’Associazione I Cavalieri del Venerdì Santo, che ne cura manutenzione e valorizzazione.

In occasione dei settant’anni dalla loro realizzazione, sono in corso riflessioni sulla futura musealizzazione, anche in vista della nomina de L'Aquila a Capitale Italiana della Cultura 2026.

L’opera di Brindisi, con la sua impostazione scenografica, i colori intensi e i richiami alla storia religiosa e civile della città, rappresenta un punto cardinale del patrimonio artistico locale e della sua trasmissione attraverso le generazioni.