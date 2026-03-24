Palazzo Lombardia ospita fino al 7 aprile la mostra “Shapes/Forme - Sotto la stessa luce”, un’esposizione di arte contemporanea che celebra lo sport paralimpico. Attraverso 44 scatti fotografici, la rassegna racconta le storie di 44 atleti paralimpici, rappresentando il 100% delle discipline dedicate agli sportivi con disabilità. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia e Comitato Paralimpico Italiano, con il sostegno di Procter & Gamble Italia, che ha co-ideato e promosso il progetto insieme all’artista e fotografo Jacopo Di Cera, sotto la curatela di Maria Vittoria Baravelli.

L’accesso allo Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia è gratuito.

Il vernissage ha visto la partecipazione di figure istituzionali e del mondo sportivo, tra cui l’atleta paralimpico Giuseppe Romele, medaglia di bronzo nello sci di fondo categoria sitting ai Giochi invernali di Milano Cortina. Presenti anche gli assessori regionali Francesca Caruso (Cultura), Elena Lucchini (Disabilità), Simona Tironi (Formazione e Lavoro) e la sottosegretaria a Sport e Giovani Federica Picchi. Caruso ha sottolineato come la mostra “ci obblighi a cambiare prospettiva, restituendo l’essenziale: il gesto atletico nella sua forma più pura”. Lucchini ha evidenziato che gli atleti sono rappresentati non per i loro limiti, ma per “l’energia e la bellezza del movimento”.

Tironi ha osservato che le immagini offrono “un punto di vista inedito”, mentre Picchi ha affermato che “la forza dell’esempio degli atleti paralimpici è un potente motore di cambiamento sociale”.

Promozione e inclusione nello sport paralimpico

L’esposizione si inserisce in una più ampia strategia di promozione dello sport e dell’inclusione, che vede Regione Lombardia, il Comitato Paralimpico Italiano e Procter & Gamble impegnati nello sviluppo di progetti dedicati ai giovani con disabilità. P&G, in particolare, è attiva anche con iniziative volte a facilitare l’accesso agli impianti sportivi e a offrire nuove opportunità attraverso il programma Adaptive Winter Sports, promosso in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026.

Queste azioni includono la creazione di strumenti digitali per localizzare centri sportivi accessibili, donazioni di ausili sportivi e la realizzazione di attività educative, come il toolkit “I’mPOSSIBLE”, pensato per avvicinare i giovani alle discipline paralimpiche.

A rafforzare questo impegno, la campagna “Campioni Ogni Giorno” valorizza lo sport come un ponte verso una piena integrazione sociale e personale. Le dichiarazioni istituzionali evidenziano non solo l’investimento in infrastrutture, ma anche la crescita di una vera e propria cultura dell’inclusione, destinata a lasciare un’eredità positiva e duratura nel tempo.

Il valore dell'esposizione a Palazzo Lombardia

Lo Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia, che ospita la mostra, è riconosciuto come uno dei poli culturali di Milano dedicati alle arti visive, alla fotografia e alla promozione sociale.

Palazzo Lombardia, in quanto sede della giunta regionale, accoglie regolarmente eventi a carattere culturale e sociale, fungendo da spazio di dialogo tra arte e società. La presenza di importanti figure istituzionali, come gli assessori regionali, sottolinea il valore attribuito al tema dell’inclusione nello sport e la volontà di sostenere concretamente gli atleti paralimpici.

Il coinvolgimento di tutti i 44 atleti, che rappresentano il 100% delle discipline paralimpiche, evidenzia l’obiettivo di dare piena visibilità al movimento paralimpico italiano e di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’attività motoria come veicolo di emancipazione e cambiamento sociale. L’offerta espositiva, in dialogo con il percorso verso Milano Cortina 2026, contribuisce a rafforzare l’impegno delle istituzioni, di enti come il Comitato Paralimpico Italiano e delle aziende socialmente responsabili, nel creare nuove opportunità e abbattere le barriere.