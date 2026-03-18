La leggendaria Lauren Hutton, icona di stile e modella di fama internazionale, è il volto della nuova campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2026 del brand americano Gant. Gli scatti, realizzati nella vibrante cornice di New York, vedono la Hutton affiancata dal supermodello olandese Mark Vanderloo e da suo figlio, Mark Vanderloo Jr., un duo che incarna il concetto di heritage e il passaggio di valori e stile tra le generazioni. La campagna, che celebra una visione senza tempo dell'American sportswear, include anche Jasaya Neale, pittore e illustratore di Los Angeles, e Zoe Dubno, autrice e critica culturale newyorkese, figure che rappresentano le voci di una nuova generazione, capaci di plasmare e ridefinire la cultura contemporanea.

La nuova collezione Primavera/Estate 2026 di Gant, disponibile dal 12 febbraio 2026 nelle boutique, sul sito ufficiale gant.com e presso i rivenditori autorizzati, rappresenta una perfetta fusione di tradizione e innovazione, pilastri distintivi del marchio. Per l'uomo, il guardaroba propone un sapiente equilibrio tra casual e sartoriale, con capi essenziali come camicie in tinta unita o con raffinate righe, chinos versatili, maglieria rinnovata e tessuti che evocano i classici codici collegiali, sapientemente reinterpretati per la stagione. La linea femminile, invece, si ispira al concetto di modular wardrobe, concepito per offrire versatilità e adattabilità a diversi contesti e stagioni. Giacche in cotone, eleganti trench, giacche in suede e blazer strutturati sono i protagonisti dell'outerwear, completati da un'attenta ricerca su colore, texture e praticità.

Ogni capo riflette un approccio moderno e funzionale, senza mai trascurare la rinomata qualità e l'estetica raffinata che caratterizzano lo stile inconfondibile di Gant.

I volti e i valori distintivi della campagna

La partecipazione di Lauren Hutton, figura iconica della moda americana fin dagli anni Settanta, simboleggia per Gant un autentico stile senza tempo. Il duo composto da Mark Vanderloo e Mark Vanderloo Jr. arricchisce il concept della campagna con il tema dell'heritage, ponendo l'accento sulla trasmissione dei valori e dello stile attraverso le generazioni. Jasaya Neale e Zoe Dubno, espressioni vivaci della creatività contemporanea, ampliano la narrazione di Gant verso nuovi orizzonti culturali.

La decisione di ambientare la campagna a New York non è casuale, ma evidenzia il profondo legame storico del brand con gli Stati Uniti e, in particolare, con l'American East Coast, una regione che ha costantemente ispirato il design e lo spirito intrinseco delle collezioni Gant.

Gant: storia, evoluzione e impronta globale

Fondata nel 1949 a New Haven, nel Connecticut, Gant ha saputo affermarsi come pioniere dell'American sportswear, guadagnandosi una solida reputazione. Il marchio ha significativamente influenzato il panorama della moda con la sua inconfondibile estetica preppy, dimostrando una costante capacità di coniugare funzionalità e stile. Nel corso di oltre settantacinque anni, Gant ha progressivamente ampliato la sua offerta, che oggi comprende collezioni complete di abbigliamento maschile e femminile, calzature, linee dedicate ai più giovani e proposte per la casa.

Attualmente, Gant vanta una presenza capillare in oltre 80 paesi e conta più di 600 negozi monomarca a livello globale, consolidandosi come un punto di riferimento per chi ricerca capi di alta qualità, caratterizzati da un design contemporaneo ma profondamente radicato nella tradizione. Le campagne pubblicitarie di Gant, spesso ambientate in luoghi emblematici della cultura americana, contribuiscono a rafforzare l'identità di un brand che continua a rinnovarsi, mantenendo intatta la propria riconoscibilità e coerenza stilistica.