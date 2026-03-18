La sesta edizione di LazioSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per il sostegno dei giovani musicisti, ha ufficialmente aperto le iscrizioni. Il contest, rivolto agli artisti under 35 residenti o domiciliati nella regione, introduce quest’anno la nuova categoria ‘Interpreti’. Questa novità è pensata per chi desidera cantare brani di altri autori, valorizzando l’originalità della propria espressione vocale e le buone capacità vocali, offrendo una vetrina anche a chi non è autore di testi e musiche. L'iniziativa si conferma un investimento strutturale della Regione Lazio, mirato a creare opportunità concrete e un ecosistema favorevole per chi intraprende una carriera musicale.

LazioSound 2026: un format per i talenti emergenti

LazioSound 2026 si configura come un format dinamico e innovativo, ideato per infondere nuova energia nel panorama musicale italiano. Il programma include un importante contest live e digitale, con sei concerti sul territorio regionale e una tappa finale che vedrà la partecipazione di special guest. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile 2026 tramite il portale laziosound.regione.lazio.it; è prevista una sezione dedicata ai genitori per l’autorizzazione dei candidati minorenni.

Le sei macrocategorie in gara sono: jazz, urban, cantautorato, classica, elettronica e la nuova categoria interpreti. Il progetto è sostenutodalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento alle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e dalla Regione Lazio – Assessorato Regionale alla Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, con la collaborazione di Laziocrea e Atcl_Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.

L'obiettivo è fornire agli artisti in gara gli strumenti per valorizzare il loro percorso.

La giuria di qualità, incaricata di selezionare i cinque finalisti per ogni categoria, è composta da figure di spicco del settore: Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, Giorgiana Cristalli, Lela Xein, Luciano Linzi, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi. La finalissima di LazioSound si terrà il 16 luglio al Castello di Santa Severa; le date delle finali di categoria saranno comunicate prossimamente.

Premi e percorsi di crescita professionale

I premi in palio per i vincitori delle sei categorie includono un significativo supporto alla produzione (realizzazione e registrazione di un singolo e di un videoclip professionale), alla promozione (consulenza di comunicazione, distribuzione digitale) e alla formazione.

Quest'ultima si concretizza nella partecipazione gratuita a LazioSound Campus, un corso per comprendere i meccanismi del mercato musicale (scrittura testi, arrangiamenti, booking, promozione, distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore).

Ai sei vincitori sarà offerta l’opportunità di esibirsi live in un importante evento regionale o italiano e, durante la settimana del Festival di Sanremo 2027, all’evento LazioSound per Casa Sanremo. Il vincitore assoluto di LazioSound 2026 produrrà un intero album, distribuito e promosso per due mesi. Per la prima volta, LazioSound garantisce al vincitore la partecipazione di diritto come concorrente al San Marino Song Contest, trasmesso sulle reti Rai.

L’edizione 2026 conferirà anche premi speciali da Radio Rock, Rds Roma – RAM Power – Rds Soft. Il progetto mira a innalzare il livello del contest, offrendo opportunità più strutturate e vetrine importanti, con un supporto professionale qualificato che permetta ai giovani musicisti del Lazio di trasformare la passione in una professione.