LDA e Aka 7even presentano oggi il loro primo album congiunto, intitolato ‘Poesie Clandestine’. Il progetto discografico è disponibile nei formati digitale, CD e CD autografato. La nascita di questo lavoro affonda le radici in un profondo legame umano e artistico, consolidatosi nel tempo e ora trasfigurato in un percorso musicale condiviso.

Un progetto nato dall’amicizia

L’album, che raccoglie dieci brani inediti, è espressione di una connessione autentica tra i due artisti. Questa sintonia è maturata attraverso la vicinanza, la quotidianità condivisa e uno scambio spontaneo di suoni, idee e prospettive.

Il progetto ha preso forma in modo naturale, all’interno delle mura domestiche, distinguendosi per un approccio genuino e disinvolto alla tematica dell’amore. Le sonorità evocano la tradizione musicale napoletana e il cantautorato italiano, arricchite da influenze contemporanee.

Il legame con Sanremo e i contenuti dell’album

Il brano che dà il titolo all’album, ‘Poesie Clandestine’, è stato scelto per essere presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. La partecipazione alla kermesse ha segnato un punto di svolta, trasformando un’amicizia in un progetto artistico comune. Tra le tracce più significative dell’album, emerge una rilettura speciale di ‘Andamento Lento’, realizzata in collaborazione con Tullio De Piscopo.

Questo brano è stato eseguito durante la serata dedicata alle cover del Festival.

La tracklist completa dell’album include: ‘Poesie Clandestine’, ‘Ultimo Ballo’, ‘La fine del mondo’, ‘Maledetta voglia di te’, ‘Mi ricordi lei’, ‘Nera Malinconia’, ‘Non so dire addio’, ‘Stupide Parole’, ‘Nun è over’ e ‘Andamento Lento’, quest’ultima in duetto con Tullio De Piscopo.

Un debutto discografico condiviso

Per LDA e Aka 7even, ‘Poesie Clandestine’ rappresenta il primo album pubblicato in coppia. Il progetto è stato concepito e realizzato in tempi relativamente brevi, privilegiando un approccio libero da schemi e strategie predefinite. L’obiettivo primario è stato quello di mettere al centro la verità e la percezione personale dell’amore.

Il risultato è un disco che fonde elementi di r&b, urban, pop e le radici della musica napoletana, testimoniando l’incontro naturale tra due percorsi solisti distinti.

Il disco è disponibile da oggi, venerdì 6 marzo, in tutti i principali formati.