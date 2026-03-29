Le Puppini Sisters celebrano un significativo traguardo: vent’anni di carriera dedicati con passione allo swing e al vintage. Il trio vocale, che si ispira apertamente alle leggendarie Andrews Sisters e al Trio Lescano, ha saputo conquistare un vasto pubblico, inclusi fan di spicco come il re Carlo. Fondato nel 2006, il gruppo ha reinterpretato la tradizione del close harmony con un’energia e una freschezza contemporanee, mantenendo vivo il fascino delle epoche passate.

Per celebrare questo importante anniversario, le Puppini Sisters hanno avviato la registrazione del loro settimo album in studio.

Questo progetto discografico segna un momento particolarmente significativo grazie al ritorno di Rosanna Schura, membro originale del trio, che si unisce nuovamente al gruppo dopo un’assenza ventennale. La sua partecipazione avviene in sostituzione di Emma Smith, precedentemente impegnata in altri progetti. Il nuovo lavoro discografico promette di mantenere intatta la formula distintiva del trio: armonie strettissime, ambientazioni retrò e uno stile visivo ed esecutivo che, pur ispirandosi al passato, si rinnova in chiave moderna.

Il percorso artistico e i successi del trio

Le Puppini Sisters si sono affermate sulla scena musicale a partire dal 2006, quando Marcella Puppini, Kate Mullins e Stephanie O’Brien diedero vita al progetto.

L’ispirazione per la loro singolare proposta artistica venne dal film d’animazione Belleville Rendez-Vous. Nel corso degli anni, il trio ha pubblicato diversi album di successo, consolidando la propria reputazione internazionale.

Tra le loro prime e più celebri produzioni spicca Betcha Bottom Dollar, il loro album di debutto, pubblicato nel luglio 2006. Questo lavoro fu trainato dal singolo “Boogie Woogie Bugle Boy”, un brano che esemplifica perfettamente la loro capacità di mescolare standard vintage con cover moderne, il tutto arrangiato nel loro inconfondibile stile close harmony. Nel 2007, il successo fu ulteriormente confermato con l’uscita di The Rise and Fall of Ruby Woo, un album che ha evidenziato ancora una volta la loro maestria nell’interpretare brani contemporanei con una raffinata teatralità e un tocco unico.

Il loro stile distintivo ha catturato l’attenzione non solo di critici musicali, ma anche di fan prestigiosi, tra cui il principe Carlo, ora re Carlo, a testimonianza della solidità della loro reputazione a livello globale.

Il ritorno di Rosanna Schura e il nuovo album del 2026

Il settembre 2025 ha segnato un annuncio importante per i fan delle Puppini Sisters: l’inizio delle registrazioni del settimo album. Questo progetto, previsto per il 2026, celebra il ventennale dalla fondazione del gruppo e, come accennato, segna il significativo ritorno di Rosanna Schura nelle sessioni di registrazione. La sua ultima partecipazione risaliva a vent’anni prima, prima che Emma Smith prendesse il suo posto nel 2012.

Per questo nuovo e atteso lavoro, Schura si unisce nuovamente a Marcella Puppini e Kate Mullins, riformando così l’allineamento originale del trio. Questa formazione storica conferisce al progetto un profondo valore simbolico e celebrativo. La scelta di omaggiare la tradizione dello swing a cappella con il loro approccio distintivo sottolinea la continuità stilistica e la valorizzazione del repertorio retrò in una chiave sempre attuale. Questa occasione rappresenta non solo un momento di festa per il ventennale, ma anche un vero e proprio rilancio creativo, fondato sulla memoria collettiva e sull’evoluzione di un genere intramontabile.