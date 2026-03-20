Il festival letterario Libri Come ha inaugurato la sua diciassettesima edizione il 20 marzo 2026, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'evento, tra i più rilevanti nel panorama nazionale, ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Gualtieri e del direttore Marino Sinibaldi. Durante l'apertura, al festival è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, prestigioso riconoscimento del suo alto valore culturale.

Curato da Sinibaldi, con Rosa Polacco e Giovanni Solimine, Libri Come quest'anno si concentra sulla "conversazione", evidenziando la necessità di dialogo.

Sinibaldi ha dichiarato la conversazione "alla base di ogni progresso culturale e civile", mentre Gualtieri ha espresso l'orgoglio di Roma nell'ospitare un'iniziativa che promuove "la lettura e i libri".

L'Auditorium: sede storica del festival

L'Auditorium Parco della Musica, opera di Renzo Piano (2002), è la sede stabile di grandi eventi culturali romani. Fin dagli inizi, Libri Come ha scelto questo luogo, accogliendo numerosi autori e proponendo incontri e attività. Il festival ha rafforzato una rete culturale cittadina, coinvolgendo scuole e biblioteche, e la Medaglia del Presidente della Repubblica ne conferma il radicamento nel tessuto sociale.

Programma 2026 e impatto culturale

Il palinsesto 2026 prevede oltre cento autori, italiani e stranieri, che si confronteranno in dibattiti sulla "conversazione".

Il programma include laboratori per ragazzi, percorsi di lettura e seminari per insegnanti. Sinibaldi ha ribadito l'obiettivo di "creare occasioni in cui la parola scritta e parlata sia strumento di crescita collettiva", promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione letteraria.

Con una media di oltre 25.000 partecipanti e la presenza di importanti case editrici, il festival è una delle realtà più dinamiche per la promozione della lettura in Italia. La Medaglia del Presidente della Repubblica ne rafforza il prestigio e il ruolo nel dibattito culturale romano e nazionale.