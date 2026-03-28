Lino Banfi, icona del cinema e della televisione italiana, ha annunciato che il docufilm a lui dedicato, intitolato “Lino d'Italia: storia di un italieno”, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 l'11 luglio, giorno del suo novantesimo compleanno. L'attore pugliese è stato protagonista al Bif&st di Bari, dove al Teatro Petruzzelli è stata presentata un'anteprima di trenta minuti del documentario. Durante l'evento, Banfi ha ricevuto il prestigioso premio Arte del cinema, esprimendo profonda emozione per essere celebrato nella sua terra d'origine.

“L'effetto è bello, il docufilm è stato creato da me e Marco Spagnoli, il regista che ha l'età di mio figlio. Lo abbiamo inventato e girato al Petruzzelli, un luogo chiave per me, che mi ha fatto ricordare Modugno e tante cose successe qui, dove è nato il futuro di Banfi”, ha dichiarato l'attore. Ha aggiunto di aver sempre saputo che avrebbe raggiunto questo punto, godendo di una gioia dedicata a tutta la gente che ha assistito all'anteprima, che includeva un estratto di “Vai avanti cretino”.

La celebrazione al Bif&st ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Banfi ha rivelato l'entusiasmo dei vertici Rai: “Quando i dirigenti Rai lo hanno visto hanno detto che è diventato un bel film e così sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il giorno del mio 90/o, il prossimo 11 luglio”.

Un percorso artistico tra comicità e riconoscimenti

Il docufilm, realizzato con il regista Marco Spagnoli, lega fortemente la narrazione al territorio pugliese attraverso le riprese al Teatro Petruzzelli, simbolo di Bari. Banfi ha ripercorso la sua carriera, ricordando di aver “cominciato facendo il bidello” e di aver “finito facendo il preside”, un parallelo tra il suo percorso cinematografico e quello didattico. Ha espresso il desiderio di rifare i suoi film, magari “un po' più curati”, definendo la sua carriera “un bel seminare” di cui ora raccoglie i frutti. L'attore ha anche sottolineato l'importanza di essere arrivato a novant'anni “senza danni e senza malanni”.

Banfi ha riconosciuto di aver “aperto la strada” a una nuova generazione di comici pugliesi, menzionando Pio e Amedeo, con cui ha collaborato, e Checco Zalone, elogiandone la capacità di “arrivare subito al cuore delle persone e soprattutto al cuore dei portafogli e dei botteghini”, con una battuta che ne evidenzia il successo.

Ha infine ricordato con orgoglio una delle sue battute più celebri, “continua, continua”, che ha trovato riscontro anche nel linguaggio politico, a dimostrazione di come il suo “linguaggio bafiota” sia entrato nel lessico comune.

Lino Banfi: un'icona della commedia italiana

Lino Banfi, pseudonimo di Pasquale Zagaria, originario di Andria, ha plasmato la sua carriera tra cinema, teatro e televisione, diventando un pilastro della commedia all'italiana. Il docufilm ripercorre una carriera decennale costellata di successi come “L’allenatore nel pallone” e “Vieni avanti cretino”, titoli che hanno segnato l'immaginario collettivo. La scelta di celebrare il suo novantesimo compleanno nel principale teatro di Bari, prima della trasmissione nazionale, rafforza il suo legame indissolubile con la Puglia.

Nel corso degli anni, Banfi ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua versatilità artistica. Il Teatro Petruzzelli, cornice della presentazione al Bif&st, è un simbolo della cultura italiana. La presenza di Banfi su questo palco conferma il suo ruolo di simbolo della cultura popolare italiana e il valore duraturo delle sue opere nella memoria collettiva del paese.