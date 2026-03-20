L'Italia ha ufficialmente presentato la candidatura di tre elementi distintivi della propria cultura per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco. La decisione, annunciata dal consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'Unesco riunitosi il 19 marzo 2026, riguarda il presepe come espressione artistica e religiosa, le pratiche agricole legate alla coltivazione delle uve in Valpolicella e il patrimonio alimentare alpino. Questa iniziativa mira a valorizzare aspetti fondamentali dell'identità italiana, dalla tradizione artigianale alla ricchezza enogastronomica.

La proposta relativa al presepe sottolinea l'ampia diffusione e la profonda ricchezza delle tradizioni presepiali in Italia. Queste sono considerate non solo una testimonianza religiosa natalizia, ma un vero e proprio fenomeno artistico e culturale. La candidatura include sia le pratiche di creazione, composizione ed esposizione del presepe, sia i rituali e le competenze che vengono tramandate di generazione in generazione. Parallelamente, le uve della Valpolicella entrano tra le candidature focalizzandosi sulle pratiche storiche di coltivazione che danno vita a vini iconici come l'Amarone. L'obiettivo è portare all'attenzione internazionale la simbiosi unica tra paesaggio, viticoltura e tradizione locale che caratterizza questa regione.

Il Patrimonio Alimentare Alpino e la Tradizione del Presepe

Il terzo elemento proposto, il patrimonio alimentare alpino, abbraccia le conoscenze e i saperi connessi alla produzione di cibi tipici delle aree montane italiane, estese lungo l'arco alpino. Queste pratiche comprendono la realizzazione di prodotti lattiero-caseari, salumi e piatti tradizionali, oltre alla gestione sostenibile delle risorse naturali in contesti montani. Rappresentano un pilastro identitario essenziale per le comunità alpine, testimoniando un legame profondo con il territorio e le sue risorse.

La Commissione nazionale italiana Unesco ha evidenziato come le tre candidature “testimonino la varietà, la ricchezza e la capacità di tramandare valori sociali e produttivi legati alle rispettive comunità italiane”.

Viene inoltre sottolineata la funzione di queste pratiche quali “strumenti di coesione tra generazioni e territori”, rafforzando il senso di appartenenza e la continuità culturale.

Riconoscimento Unesco e Valore Territoriale

L'iscrizione nella prestigiosa lista Unesco conferirebbe un riconoscimento internazionale significativo a questi aspetti cruciali della cultura immateriale italiana, offrendo al contempo un'importante opportunità di valorizzazione per i territori coinvolti. La Valpolicella, un'area collinare situata nella provincia di Verona, è già rinomata a livello mondiale per la sua tradizione vitivinicola. Qui, tre vitigni prevalenti – Corvina, Rondinella e Molinara – costituiscono la base dei più celebri vini della zona.

Il patrimonio alimentare alpino, diffuso lungo l'arco montano settentrionale, coinvolge centinaia di piccole comunità produttrici, legando indissolubilmente ambiente, sostenibilità e memoria storica locale.

In Italia, il presepe è una tradizione vibrante e diffusa, sia in ambito domestico che pubblico. Si manifesta in numerose regioni con una straordinaria varietà di stili, tecniche e materiali, rappresentando scene sia sacre che civili. La candidatura mira anche a valorizzare il ruolo fondamentale di artigiani, restauratori e appassionati che, ogni anno, contribuiscono con dedizione al rinnovo e alla capillare diffusione di questa antica e amata tradizione.