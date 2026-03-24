È unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura per la scomparsa di Gino Paoli, il cantautore genovese che ha segnato profondamente la canzone italiana del dopoguerra. Artisti, colleghi e figure istituzionali hanno reso omaggio a un artista la cui eredità è considerata immensa.

Fabio Fazio ha ricordato Paoli come un «poeta grandissimo», capace di dipingere con le sue canzoni e di costruire un immaginario collettivo. «Solo la forza della Poesia può tanto. E così sappiamo che l'estate sa di sale e che un soffitto viola può lasciare il posto al cielo», ha scritto Fazio, sottolineando la sua capacità di trasformare il quotidiano in eterno.

Antonella Clerici ha condiviso il suo ricordo, menzionando i numerosi incontri e la partecipazione di Paoli al suo programma Ti lascio una canzone. Ha parlato di un «grande amore» e di una «grande intesa professionale», concludendo: «Gino Paoli, tanta roba. Un abbraccio alla famiglia».

Il cantante Alfa ha definito Paoli un «gigante della musica italiana e un rivoluzionario della canzone», un «punto di riferimento» e un «esempio raro di autenticità e longevità». Omaggiandolo con Sapore di sale, ha aggiunto che con lui «se ne va un pezzo di Genova, ma anche un pezzo di tutti noi».

Silvia Salis ha evidenziato la perdita di una «voce unica, capace di raccontare con straordinaria sensibilità l'animo umano e il suo tempo».

Ha descritto Paoli come un «autore raffinato» la cui poesia, intrisa di malinconia, ha rinnovato la canzone d'autore italiana e ispirato generazioni. «Il suo ricordo e la sua arte resteranno con noi per sempre, senza fine», ha affermato.

Il vicepresidente del Senato, Simone Bucci, ha salutato Paoli come un «pilastro del cantautorato italiano», lasciando «un'eredità immensa di arte, musica, poesia e cultura che sarà capace di parlare ai cuori di tutti noi», esprimendo vicinanza ai suoi cari.

L'omaggio è giunto anche da Olly, che ha ricordato Paoli con un'immagine evocativa: «Un cuore su fondo nero e le note del cielo in una stanza». Maurizio Borgonzoni ha salutato «un maestro che ha trasformato la quotidianità in poesia», assicurando che «Le sue canzoni restano con noi, per sempre».

Il lascito artistico e umano di Gino Paoli

Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova, Gino Paoli si è spento a Genova all'età di novantuno anni. La sua carriera è stata costellata da brani divenuti pietre miliari della musica italiana, tracui Il cielo in una stanza, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale e Quattro amici al bar. Sapore di sale, pubblicato nel 1963 con l'arrangiamento di Ennio Morricone, riscosse un enorme successo e vinse il Disco d'oro.

Paoli fu una figura centrale della cosiddetta «scuola genovese» degli anni Sessanta, un movimento che vide protagonisti, oltre a lui, Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Fabrizio De André e Luigi Tenco. Questi cantautori condividevano un profondo legame con Genova, spesso evocata nei loro testi, e si incontravano in luoghi simbolo della città.

Contesto biografico e impatto culturale

La sua carriera iniziò alla fine degli anni Cinquanta, emergendo come cantautore solista negli anni Sessanta. I suoi brani furono resi celebri anche attraverso le interpretazioni di altri artisti. La sua cifra stilistica e il lirismo dei testi hanno contribuito a rinnovare la canzone d'autore italiana, attraversando generazioni e consacrandolo come un punto di riferimento culturale. La sua arte è stata profondamente legata a Genova, luogo di formazione e ispirazione.

Gino Paoli incarnava una poetica della quotidianità e dell'intimità, capace di trasformare esperienze individuali in sentimenti universali. La commozione e la riconoscenza espresse nel giorno della sua scomparsa riflettono un cordoglio condiviso che abbraccia la musica, la televisione e l'arte, a testimonianza del suo ampio impatto.