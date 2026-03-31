Un significativo gemellaggio culturale unisce il Teatro Mercadante di Cerignola, in Puglia, e la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, in Toscana. Questa collaborazione artistica e culturale celebra il profondo legame tra le due città e il celebre compositore Pietro Mascagni. Livorno è la città natale del maestro, mentre Cerignola è la sua città d'adozione, dove Mascagni visse per anni cruciali e dove videro la luce alcune delle sue opere più celebri, inclusa l'immortale Cavalleria Rusticana.

La partnership si concretizza nella coproduzione dello spettacolo Soundtrack Mascagni, che debutterà il 23 agosto al Mascagni Festival di Livorno per poi essere replicato al Teatro Mercadante di Cerignola nella prossima stagione teatrale.

L'iniziativa mira a valorizzare il repertorio mascagnano attraverso nuove produzioni artistiche, consolidando il legame culturale tra i territori storicamente connessi alla figura del compositore.

Il Mascagni Festival: tra innovazione e accessibilità

Il Mascagni Festival, giunto alla sua settima edizione, animerà Livorno dal 19 al 23 agosto, prodotto dalla Fondazione Teatro Goldoni. La rassegna si propone di rilanciare e reinterpretare il repertorio mascagnano con produzioni innovative, eventi accessibili e iniziative dedicate ai giovani. Il cartellone include un nuovo allestimento della Cavalleria Rusticana, sotto la direzione artistica di Plamen Kartalov e musicale di Enrico Fagone, e produzioni originali come "Cavaller-IA rusticana", un esperimento pionieristico sull'incontro tra lirica e tecnologia.

L'evento culminante del festival, il 23 agosto, sarà proprio la coproduzione con il Teatro Mercadante di Cerignola: Soundtrack Mascagni. Con la voce narrante del regista Maurizio Nichetti, lo spettacolo esplora il profondo rapporto tra la musica di Mascagni e il cinema, con le colonne sonore eseguite dal vivo da giovani talenti della Mascagni Academy e dall'Orchestra del Teatro Goldoni. Questo appuntamento suggella pubblicamente il legame artistico e culturale tra Livorno e Cerignola nel segno del grande compositore.

Pietro Mascagni: il legame indissolubile tra Livorno e Cerignola

Pietro Mascagni, nato a Livorno nel 1863, si annovera tra le figure più influenti della musica italiana tra Otto e Novecento.

La sua permanenza a Cerignola, negli anni cruciali di fine Ottocento, rappresentò il periodo più fecondo della sua produzione operistica. Fu proprio in questa città che compose la Cavalleria Rusticana, l'opera che segnò l'inizio del verismo musicale. Cerignola, divenuta sua città d'adozione, conserva e celebra ancora oggi un profondo legame con la sua straordinaria eredità artistica e culturale.

Il Mascagni Festival di Livorno si afferma come un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale, coinvolgendo attivamente istituzioni, amministrazioni e pubblico nella valorizzazione dell'identità storica e artistica del territorio. Questa iniziativa, sostenuta con forza dalle amministrazioni locali, rappresenta un modello di collaborazione strategica tra città italiane, promuovendo scambi, il turismo culturale e una conoscenza più approfondita della figura di Mascagni attraverso produzioni innovative e inclusive.