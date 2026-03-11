Nicolas Ghesquière, alla guida creativa di Louis Vuitton dal 2013, ha svelato l’11 marzo 2026 nel Cour Carrée del Musée du Louvre la collezione Autunno/Inverno 2026-2027, intitolata “Super Natura”. Il progetto si configura come un vero e proprio «inno alla natura», una visione in cui, secondo le parole dello stilista, «la natura è la più grande stilista». L’allestimento, curato dallo scenografo Jeremy Hindle, ha trasformato il cortile del Louvre in un neo-paesaggio ispirato alle montagne del Giura, regione d'origine del fondatore della maison. L'allestimento evoca un’allegoria moderna, fondendo paesaggio pastorale e favola fantascientifica.

La collezione non mira a imitare la natura, ma a sublimarla. Gli abiti sembrano modellati dagli elementi naturali—vento, pioggia, sole—che ne hanno scolpito le forme, dando vita a silhouette estreme e avvolgenti. Si notano cappe rigide a forma di ali e capispalla caratterizzati da aculei. Il guardaroba riprende antichi sistemi di protezione corporea, enfatizzando concetti come resistenza, libertà e connessione profonda con l’ambiente. Flora e fauna imprimono la loro presenza nei capi attraverso motivi animalier su tela e denim, fiori reinventati in pelle, stampe tridimensionali, resine e bottoni che ricordano minerali. I tacchi delle calzature evocano corna di cervo. La pelle, conciata e scalfita, assume una texture morbida che riflette il legno, conferendo un aspetto surreale e sovrannaturale.

Pellicce vegane e velli di montone, reinterpretati in chiave radicale, completano l’impianto estetico. Tra gli accessori, la borsa Noé ritorna alle proporzioni e al colore originali del 1932, affiancata da reinterpretazioni di parure moderniste di Man Ray, incorniciate con borchie derivate da un baule Louis Vuitton. Alla sfilata hanno assistito, tra gli altri, Jennifer Connelly, Zendaya, Lisa e Felix degli Stray Kids.

Il neo-paesaggio del Louvre e il richiamo alle origini

L’impianto scenografico ideato da Jeremy Hindle immerge la passerella in un abbraccio tra architettura e natura. Il Cour Carrée si trasforma in un paesaggio astratto, un dipinto pastorale futuribile, che proietta i modelli tra le verdi colline del Giura e la geometria monumentale del Louvre.

Le forme architettoniche dialogano con la natura voluta da Ghesquière: la modernità scenografica riflette la sua volontà di rendere la moda un modo per esprimere come l’ambiente plasma il corpo umano.

Questo allestimento amplifica la lettura antropologica della moda evocata dallo stilista, un folklore universale che attraversa culture e geografie, dove i capi diventano ponti tra passato remoto e futuro tecnologico.

Storia, materiali e artigianato: Louis Vuitton tra natura e tecnologia

Ghesquière ha definito la collezione “Super Nature” spiegando di non voler imitare la natura, ma sublimarla. L’ispirazione proviene dalle popolazioni montane—dalle Alpi all’Asia centrale fino alle Ande—vestite per affrontare condizioni climatiche estreme e movimento continuo.

I materiali riflettono questo approccio: faux fur a base di canapa per i cappotti, patchwork nomadici, cappelli in rattan, campanelle applicate alle borse e capispalla in shearling reinterpretati in chiave architettonica, come tributo a un nomadismo ancestrale e universale.

Il riferimento alle origini di Louis Vuitton—la sua migrazione dal Giura a piedi per stabilirsi a Parigi nel 1837—prende forma non con la celebrazione del viaggio, ma attraverso la necessità antica della protezione corporea e della mobilità. La collezione si presenta così come una fusione tra artigianato di tipo futurista (“hyper-craft”) e il patrimonio storico della maison.