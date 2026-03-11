Il batterista Lorenzo Tucci, originario di Atessa (Chieti), è il protagonista di un progetto discografico che fonde le melodie popolari abruzzesi con il jazz contemporaneo. Il nuovo album, intitolato Love Songs from Abruzzo, presenta otto brani della tradizione regionale – tra cui “Vola Vola Vola”, “Paese me”, “Tutte le funtanelle” e “Mare Nostre” – rielaborati attraverso arrangiamenti che privilegiano l'improvvisazione e la libertà espressiva.

Il disco, registrato nell'ottobre 2025 presso lo studio La Strada Recording Studio con la cura di Enrico Furzi per la registrazione, il mix e il mastering, è edito da Jando Music e Via Veneto Jazz.

L'idea alla base del progetto trae origine da un episodio significativo: negli studi Forum di Roma, Ennio Morricone, ascoltando una conversazione sull'Abruzzo, espresse con convinzione: “In Abruzzo ci sono delle melodie bellissime”. Questa affermazione, rimasta impressa a Tucci, si lega ai suoi ricordi d'infanzia, trascorsi ad ascoltare il padre, musicista per passione, durante le prove dei cori folkloristici. “Quelle melodie mi sono rimaste dentro”, ha commentato l'artista.

Un trio orientato alla sottrazione e all’improvvisazione

Per questo lavoro, Lorenzo Tucci ha scelto una formazione essenziale, priva di voce e strumenti a fiato, al fine di esaltare la musicalità strumentale e l'improvvisazione.

L'obiettivo è quello di “portare queste melodie oltre il contesto locale, attraverso il linguaggio del jazz contemporaneo”. Il disco vede Tucci affiancato dal pianista Claudio Filippini e dal contrabbassista Jacopo Ferrazza. La scelta di una strumentazione scarna mira a focalizzare l'attenzione sull'interplay tra i musicisti e sulla riscoperta del patrimonio melodico abruzzese, attraverso strutture musicali aperte all'improvvisazione. Gli otto brani si configurano come un dialogo tra memoria e presente, dove la tradizione orale – ninne nanne, canti di lavoro, danze popolari – incontra la libertà espressiva del jazz moderno, creando atmosfere evocative che richiamano i paesaggi dell'Abruzzo: dalle montagne ai parchi nazionali, dal mare Adriatico ai trabocchi.

Contesto e precedenti della tradizione popolare abruzzese

L'Abruzzo possiede una ricca eredità di canto popolare, spesso tramandato oralmente, che include canti rituali, ninne nanne e ballate. Un esempio è “Sant’Antonie a lu deserte”, ballata in antico dialetto aquilano che narra con spirito ludico le tentazioni del santo anacoreta. Tra le versioni incise di brani tradizionali abruzzesi figurano quelle dei Gufi, della Corale “Giuseppe Verdi” di Teramo e dello studioso Carlo Di Silvestre nel volume Tradizioni popolari abruzzesi. Le melodie reinterpretate in Love Songs from Abruzzo si inseriscono in questo vasto panorama di tradizione musicale, contribuendo a mantenere viva l'eredità regionale attraverso un linguaggio nuovo e contemporaneo.