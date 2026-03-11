Luca Carboni torna a esibirsi dal vivo a Roma, al Palaeur, con un concerto che promette emozioni e sorprese per i fan. Dopo due date sold out a Milano e Bologna, la tappa romana segna il suo ritorno sulle scene dopo una lunga pausa dovuta a problemi di salute.

Un ritorno atteso e carico di significato

Il concerto romano arriva dopo due tappe già esaurite nei palasport di Milano e Bologna, e rappresenta la terza data del tour “Rio Ari O”. Questo tour segna il ritorno di Carboni dopo oltre due anni di assenza, un periodo segnato da una malattia polmonare e dalle cure affrontate.

L’attesa del pubblico è alta, alimentata anche dalla prospettiva di ospiti speciali sul palco, una formula che ha già caratterizzato le precedenti esibizioni con la presenza di artisti come Jovanotti, Elisa e Cesare Cremonini.

Scaletta, band e possibili ospiti

La serata proporrà un viaggio attraverso i successi del cantautore, spaziando da brani come “Ci stiamo sbagliando” e “Fragole buone buone” fino a “Mare mare”, “Farfallina”, “Silvia lo sai”, “Bologna è una regola”, “Ci vuole un fisico bestiale” e la recente “San Luca”. Sul palco, Carboni sarà accompagnato da una band composta da otto elementi: Antonello Giorgi (batteria), Mauro Patelli (chitarre), Ignazio Orlando (basso), Antonello D’Urso (direzione musicale e chitarra), Fulvio Ferrari (sequenze e tastiere), Gabriele Miceli (chitarre), Fabrizio Luca (percussioni) e Andrea Ferrario (fiati e tastiere).

Tra i possibili ospiti, il nome più accreditato è quello di Tommaso Paradiso, con cui Carboni ha già collaborato in passato alla scrittura di “Luca lo stesso”.

Prossime tappe del tour

Il tour proseguirà in primavera con due concerti a Bologna, previsti per il 19 e 20 aprile. Successivamente, il tour si sposterà in estate, toccando suggestive location tra festival, anfiteatri e luoghi storici dislocati in tutta Italia.

Chi è Luca Carboni

Luca Carboni è un cantautore bolognese, attivo dagli anni Ottanta e noto per il suo stile poetico e pop. La sua carriera artistica ha attraversato diverse fasi, segnate da successi intramontabili come “Mare mare”, “Silvia lo sai” e “Ci vuole un fisico bestiale”. Dopo una pausa forzata dovuta a motivi di salute, è tornato a esibirsi dal vivo con il tour “Rio Ari O”, un’occasione per celebrare la sua carriera e il suo profondo legame con il pubblico.