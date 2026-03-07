La mostra “Macro Pop”, allestita nella Sala Messina 2 della Fabbrica del Vapore a Milano, inaugura il 10 marzo 2026 e resterà aperta al pubblico fino al 17 aprile 2026. L’esposizione, curata per celebrare gli ottantacinque anni dell’artista e ritrattista Luca Vernizzi, presenta quarantasei opere che raccontano con forza poetica la vita attraverso oggetti familiari e apparentemente insignificanti. La selezione include tele monumentali, dipinti su legno e ritratti su carta.

Opere in mostra: un viaggio nella quotidianità

Tra le opere esposte emergono otto tele monumentali e due dipinti di grandi dimensioni su legno.

A questi si affianca una serie di ritratti di piccolo formato su carta, realizzati con tecniche diverse. La selezione include titoli storici come “Grande calamaio” (1988) e “Televisore spento” (1989), a testimoniare la costante fascinazione dell’artista per il ritratto degli oggetti. Seguono lavori più recenti: “Frutta e pomodori” (2012); “Accappatoi”, “Detersivo per i piatti”, “Mazzo di chiavi”, “Scodella e cucchiaio” (tutti del 2020); “Goccia” (2021); “Annaffiatoio” (2022); e il più recente “Occhiali da sole” (2025). Le opere su carta raffigurano oggetti domestici comuni – tra cui libri, matite, bicchieri, sedie, bottiglie di Coca-Cola, barattoli di vernice, mollette del bucato – evocando non solo la vita quotidiana ma anche le ossessioni e i desideri impliciti nel consumo.

Vernizzi invita lo spettatore alla riflessione attraverso la rappresentazione di cose “comuni, banali, spesso privi di valore”. Immersi in uno spazio “totale vuoto e solitario”, questi oggetti pop parlano della nostra società consumistica e ci confrontano con la solitudine dell’essere e del possesso. Esseri inanimati, definiti “banali, non emblematici, persino insignificanti”, diventano così strumenti narrativi che evocano milioni di piccoli gesti quotidiani, memoria affettiva e una profonda riflessione sul possesso stesso.

Contesto artistico e sede espositiva

Luca Vernizzi vanta una lunga ricerca dedicata al ritratto di oggetti quotidiani, tema ricorrente almeno fin dalla fine degli anni ottanta, come testimoniano le opere del 1988 e 1989 presenti in mostra.

La mostra milanese, celebrativa del suo ottantacinquesimo compleanno, si inserisce in un percorso coerente che indaga la materialità e la presenza degli oggetti nella quotidianità contemporanea.

La Fabbrica del Vapore di Milano, storica ex area industriale riconvertita a centro culturale, ospita la mostra nella Sala Messina 2. La sede è nota come luogo d’incontro tra arte contemporanea e pubblico urbano, capace di accogliere eventi con un forte potenziale evocativo, in spazi che conservano l’impronta del passato industriale trasformandosi in ambienti espositivi contemporanei.

La poetica delle cose e la riflessione sul presente

La narrazione visiva di Vernizzi, attraverso la lente del quotidiano ingrandito, richiama il ruolo degli oggetti nel rivelare aspetti profondi della nostra esistenza.

La comparazione tra i suoi dipinti e scoperte archeologiche, come il corredo di Tutankhamon o la Venere di Willendorf, evidenzia il potere degli oggetti di attraversare il tempo e raccontare la vita, fungendo da testimonianze mute e potenti di abitudini, passioni e relazioni umane.

“Macro Pop” invita a resistere alla retorica della cultura del consumo. Osservare l’oggetto nella sua solitudine espressiva diventa un’“alternativa alla popolarità consumistica”, offrendo un momento di riflessione e svelando la bellezza dell’arte nel quotidiano.