Da mercoledì 11 marzo 2026, con un’interpretazione attesa da oltre un decennio, Rosa Feola interpreterà Lucia nel capolavoro di Gaetano Donizetti al Teatro di San Carlo di Napoli. Per la sua voce, questo ruolo rappresenta un momento simbolico, quasi un debutto, in un percorso artistico iniziato dieci anni fa a Basilea. Feola stessa definisce Lucia «diversa, non è pazza ma fragile, una donna avvolta nelle tenebre», e interpreta i virtuosismi vocali «non come fine a se stessi, ma emozioni in voce».

Il melodramma, scritto per il «Massimo napoletano» e rappresentato in prima assoluta il 26 settembre 1835, torna in scena con una produzione di repertorio curata nella regia da Gianni Amelio e ripresa da Michele Sorrentino Mangini.

La direzione musicale è affidata a Francesco Lanzillotta, il quale sottolinea l'intenzione di eseguire l'opera «come l’autore l’ha pensata», includendo la «glassa armonica», a testimonianza di una lettura filologica e fedele alla visione donizettiana.

Accanto a Rosa Feola, nel ruolo di Edgardo si esibirà René Barbera; Mattia Olivieri interpreterà Enrico, mentre Alexander Köpeczi sarà Raimondo. Completano il cast gli ex-allievi dell’Accademia di Canto: Sayumi Kaneko nel ruolo di Alisa e Francesco Domenico Doto in quello di Normanno. L’ensemble artistico coinvolge l’Orchestra e il Coro del San Carlo, preparati da Fabrizio Cassi, mentre il Balletto è diretto da Renato Zanella. Il disegno luci è di Pasquale Mari, le scene di Nicola Rubertelli, con i costumi curati dalla Sartoria del Teatro.

Sono previste cinque rappresentazioni, con la replica conclusiva martedì 24 marzo.

Il contesto storico dell’opera e della produzione sancarliana

Lucia di Lammermoor, dramma tragico in tre atti su libretto di Salvatore Cammarano, trae ispirazione dal romanzo The Bride of Lammermoor di Walter Scott. Donizetti compose l’opera nel 1835, segnando una tappa fondamentale nel passaggio al melodramma psicologico italiano. La prima rappresentazione, tenutasi il 26 settembre 1835 al Real Teatro di San Carlo di Napoli, riscosse un immediato successo.

Questa messa in scena riprende una consolidata tradizione del San Carlo: si tratta di una produzione di repertorio, che pone grande attenzione alla partitura originale.

L’intento di Lanzillotta di eseguire la versione integrale con la “glassa armonica” prevista da Donizetti evidenzia l’impegno verso la fedeltà musicale, rispecchiando l’importanza del teatro come custode della tradizione melodrammatica.

Il ruolo di Rosa Feola e il San Carlo come casa d’opera storica

Rosa Feola, originaria di Napoli, conferisce al personaggio di Lucia lucentezza e profonda emotività. Le sue dichiarazioni rivelano un approccio interiore al ruolo: «una sfida anche psicologica» volta a restituire una Lucia «fragile, avvolta nelle tenebre», lontana dallo stereotipo isterico per rappresentare una donna complessa e profondamente umana.

Il Teatro di San Carlo riveste un ruolo centrale nella storia dell’opera: è qui che Lucia di Lammermoor vide la luce nel 1835, e qui il repertorio lirico trova una delle sue massime espressioni.

L’impegno nel riproporre opere con un approccio filologico e una produzione curata testimonia la sua funzione storica e simbolica, capace di coniugare tradizione, qualità interpretativa e un forte legame con il pubblico.