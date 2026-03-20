È stata presentata la 78ª stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, intitolata “Verbi d’amore”, un percorso artistico di ventuno appuntamenti da marzo a dicembre 2026. Il programma, illustrato dal direttore artistico Walter Roccaro e dal consigliere delegato Filippo De Vincenzi, mira a esplorare le molteplici sfaccettature del sentimento amoroso attraverso musica, opera e danza. L’offerta spazia dal grande repertorio lirico alla contemporaneità, dalla musica cameristica ai concerti sinfonici, con parole-chiave guida per ogni evento.

L’apertura è fissata per il 29 marzo con il Requiem K.

626 di Wolfgang Amadeus Mozart, offerto gratuitamente alla città nella Cattedrale di San Lorenzo. La rassegna è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Durante l’estate, Villa Margherita e il Teatro Giuseppe Di Stefano ospiteranno il cuore della programmazione lirica, proponendo tre opere cardine del melodramma italiano: Nabucco, I Capuleti e i Montecchi e L’elisir d’amore. Roccaro ha anticipato l’inclusione di opere da camera, affiancate da eventi che spaziano dal pop-sinfonico agli omaggi musicali, fino a contaminazioni con danza e tecnologia.

Sedi e innovazione nel cartellone

La programmazione estiva coinvolgerà anche il Chiostro di San Domenico; gli appuntamenti autunnali e invernali si terranno nella sala grande.

De Vincenzi ha spiegato che la stagione è stata concepita “lunga, da marzo a dicembre, articolata in quattro segmenti – due estivi e due invernali – per distinguere luoghi ed eventi”. Particolare attenzione sarà riservata al Teatro Tonino Pardo, interamente dedicato all’opera da camera contemporanea. Qui verranno presentate quattro produzioni originali che esplorano tematiche come magia, destino, innocenza e nostalgia, confermando l’impegno dell’ente per i linguaggi della nuova musica.

L’assessora alla Cultura Rosalia D’Ali ha definito l’iniziativa una proposta “attuale e necessaria”, sottolineando come “il teatro diventi luogo e spazio per diffondere messaggi importanti”. La pluralità delle sedi e la diversificazione delle proposte artistiche contribuiscono a radicare la manifestazione nel tessuto culturale cittadino, rendendo la musica strumento di incontro e dialogo.

Il Luglio Musicale Trapanese: pilastro culturale del territorio

L’Ente Luglio Musicale Trapanese, con la sua storica programmazione lirica e l’attenzione dedicata alla proposta cameristica e sinfonica, si conferma un punto di riferimento per la cultura della Sicilia occidentale. Fondato nel 1948, l’ente ha sede nei principali teatri di Trapani, tra cui Villa Margherita e il Teatro Giuseppe Di Stefano. Ha valorizzato nel tempo significative location storiche della città, come la Cattedrale di San Lorenzo e il Chiostro di San Domenico, restaurati per accogliere iniziative di prestigio.

Nel corso degli anni, il Luglio Musicale ha consolidato una stagione che, affiancando le grandi opere, ha saputo sperimentare nuove forme di spettacolo e promuovere collaborazioni con artisti locali e internazionali.

La sinergia con le istituzioni del territorio (Comune, Ministero e Regione) assicura all’ente un ruolo primario nella promozione culturale e sociale, integrando la crescita artistica con la valorizzazione del patrimonio urbano di Trapani.