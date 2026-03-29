Ryan Gosling si conferma il protagonista indiscusso del botteghino nordamericano con 'L'ultima missione: Project Hail Mary'. La pellicola, che vede l'attore nei panni di un professore di scienze impegnato a salvare il mondo, ha incassato 54,5 milioni di dollari nel suo secondo weekend di programmazione, portando il totale negli Stati Uniti a superare i 164 milioni di dollari. Questo successo proietta il film tra i principali campioni d'incassi dell'anno, con stime che prevedono un totale di circa 265 milioni di dollari, cifra che potrebbe beneficiare ulteriormente del prossimo lungo ponte pasquale.

Il film, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller, ha superato nei primi giorni di uscita le performance di altri recenti blockbuster come 'Oppenheimer' (2023), 'Dune – Parte Due' (2024) e il successo del 2025 'Sinners – I Peccatori'. 'L'ultima missione: Project Hail Mary' ha inoltre stabilito un nuovo record per Amazon MGM Studios, diventando il maggiore incasso di sempre per la casa di produzione, superando 'Creed III', che si era fermato a 156,2 milioni di dollari.

Il successo al botteghino e i film in classifica

'L'ultima missione: Project Hail Mary' mantiene saldamente la vetta della classifica dei film più redditizi sul mercato statunitense anche nel secondo fine settimana.

L'imminente ponte pasquale, con la prevista affluenza nelle sale, è atteso per dare un'ulteriore spinta agli incassi.

In seconda posizione si conferma 'Jumpers – Un salto tra gli animali', il film d'animazione diretto da Daniel Chong per Pixar (Disney), che aggiunge altri 12 milioni di dollari, raggiungendo un totale di quasi 139 milioni dopo quattro settimane di programmazione. Da segnalare l'esordio deludente di 'Ti uccideranno', horror-action-comedy di Kirill Sokolov con Heather Graham e Patricia Arquette, che ha incassato solo 5 milioni negli Stati Uniti e 9 milioni a livello globale.

Altri risultati e record per le produzioni internazionali

Al quarto posto si è piazzato 'Dhurandhar: The Revenge', thriller d’azione hindi con Ranveer Singh, Sanjay Dutt e R.

Madhavan, che ha incassato altri 5 milioni di dollari, portando il suo totale a quasi 23 milioni dopo il secondo weekend. Questo risultato rappresenta il miglior incasso di sempre per un film di Bollywood in Nord America, nonostante la durata di quattro ore e una distribuzione limitata. La top five è chiusa da 'Reminders of Him – La parte migliore di te', dramma romantico con Maika Monroe e Tyriq Withers, che ha raccolto 4,7 milioni nel terzo fine settimana, raggiungendo complessivamente i 41 milioni sul mercato interno.

Il traguardo dei 164 milioni di dollari e le proiezioni di 265 milioni per 'L'ultima missione: Project Hail Mary' evidenziano una crescita significativa delle grandi produzioni sci-fi originali negli Stati Uniti.

Il film di Gosling, diretto da Phil Lord e Christopher Miller e prodotto da Amazon MGM Studios, ha saputo distinguersi, confermando la tendenza verso pellicole di fantascienza ad alto budget e con una forte componente spettacolare, nonostante la concorrenza di altri titoli di grande richiamo.