La commedia fantascientifica “L’ultima missione: Project Hail Mary”, con protagonista Ryan Gosling e diretta da Christopher Miller e Phil Lord, si conferma saldamente al vertice del box office italiano. Nel weekend dal 26 al 29 marzo 2026, il film ha incassato 1.016.838 euro, registrando un calo del 19% rispetto alla settimana precedente. In sole due settimane di programmazione, l’opera ha già raggiunto un totale di 2.749.358 euro, mantenendo la prima posizione nella classifica Cinetel.

Debutto promettente al secondo posto per la commedia italiana “Cena di classe” di Francesco Mandelli, che ha raccolto 677.755 euro nei primi quattro giorni.

Scende di una posizione, piazzandosi al terzo, il film d’animazione “Jumpers – Un salto tra gli animali” di Daniel Chong, con 374.938 euro nel fine settimana e un totale di 4.876.227 euro in quattro settimane. La quarta posizione è saldamente mantenuta da “Il bene comune”, opera di e con Rocco Papaleo, che ha aggiunto 293.065 euro, portando il suo incasso complessivo a 1.604.008 euro in tre settimane.

Nuovi ingressi e movimenti in classifica

Tra le nuove entrate, si segnala al quinto posto “Il dio dell’amore” di Francesco Lagi, una commedia corale che ha debuttato con 293.065 euro in quattro giorni. Scende dal terzo al sesto posto “Un bel giorno”, di e con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che ha incassato 251.125 euro nel weekend, raggiungendo un totale di 4.303.574 euro in quattro settimane.

Al settimo posto si posiziona “Mi batte il corazon” di Francesco Prisco, con Peppe Iodice, che, pur calando dalla sesta posizione, ha registrato 234.136 euro nel fine settimana e un totale di 674.738 euro in due settimane. Degna di nota è la sua media schermo più alta della top ten, con 2.491 euro, nonostante la distribuzione in sole 94 sale.

All’ottava posizione troviamo “Notte prima degli esami 3.0” di Tommaso Renzoni, che scende di tre posizioni, incassando 230.959 euro nel weekend e un totale di 785.403 euro in due settimane. Debutta al nono posto l’horror “Ti uccideranno (They Will Kill You)” di Kirill Sokolov, con 175.818 euro in quattro giorni. Chiude la top ten “Hamnet – Nel nome del figlio” di Chloé Zhao, che si attesta a 125.523 euro nel fine settimana, raggiungendo un totale di 4.043.922 euro in otto settimane.

Analisi degli incassi complessivi

Complessivamente, il weekend dal 26 al 29 marzo 2026 ha visto l’industria cinematografica italiana generare 4.922.451 euro di incassi, con 690.910 spettatori. Si registra un calo del 18% rispetto al fine settimana precedente, che aveva totalizzato 5.977.715 euro e 808.737 spettatori. Questa flessione evidenzia una competizione dinamica tra le nuove uscite e la tenuta delle pellicole già affermate, come “L’ultima missione: Project Hail Mary”.

La classifica conferma la vitalità del cinema italiano, con diverse produzioni nazionali che si distinguono accanto ai titoli internazionali. La performance di “Mi batte il corazon”, con la sua eccezionale media schermo, dimostra l’efficacia di strategie di programmazione mirate.

I generi più apprezzati dal pubblico in questo periodo si confermano l’animazione e le commedie, affiancati da un buon interesse per la fantascienza e l’horror.

La presenza di un blockbuster internazionale come “L’ultima missione: Project Hail Mary”, con un attore di richiamo come Ryan Gosling, affiancata da diverse produzioni italiane di successo, tra cui le opere di Rocco Papaleo, Fabio De Luigi, Francesco Mandelli e Francesco Lagi, evidenzia un mercato dinamico. La classifica Cinetel si conferma uno strumento affidabile per analizzare le preferenze del pubblico e le tendenze stagionali, mostrando una sana competizione tra grandi produzioni e la capacità del cinema nazionale di conquistare posizioni di rilievo.