Lo Stendardo processionale della Santissima Trinità di Raffaello, un dipinto a olio su tela databile intorno al 1499, rappresenta un momento significativo nel percorso di valorizzazione internazionale del patrimonio artistico umbro. Quest'opera, considerata la prima realizzazione interamente autografa del giovane Raffaello, è stata presentata nella mostra “Raphael: Sublime Poetry”, inaugurata il 23 marzo al Metropolitan Museum di New York e aperta al pubblico fino al 28 giugno. L'esposizione antologica, che ripercorre le tappe salienti della carriera dell'artista, mette in dialogo importanti testimonianze del Rinascimento italiano, valorizzando anche le eccellenze conservate in Umbria.

Di proprietà del Comune di Città di Castello, lo Stendardo è custodito nella Pinacoteca comunale della città, all'interno della sala della Contemplazione. L'opera è l'unico dipinto mobile di Raffaello rimasto in Umbria e l'unico conservato nello stesso comune per il quale fu originariamente realizzato. Con dimensioni di 166 x 94 centimetri, inclusa la cornice seicentesca, e un valore stimato di 6 milioni di euro, il dipinto attesta le primissime prove di Raffaello come “magister” e rivela un livello artistico già sorprendentemente maturo per un artista all’epoca giovanissimo. La sua presenza nella rassegna newyorkese assume un significato di rilancio per il territorio tifernate, che custodisce uno dei capolavori meno noti al grande pubblico internazionale.

Il progetto di restauro e la sinergia istituzionale

L’esposizione al Metropolitan Museum conclude un complesso progetto di valorizzazione che ha visto la collaborazione del Comune di Città di Castello, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria e dell’Istituto centrale per il restauro. Dal 2020, anno in cui sono state avviate le prime indagini diagnostiche in vista del cinquecentenario della morte di Raffaello, le attività di analisi e restauro si sono susseguite con l’obiettivo di restituire la piena leggibilità all’opera. Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, hanno dichiarato che “giunge a conclusione oggi, con la presenza dello Stendardo di Raffaello al Met in apertura di una mostra straordinaria che scrive la storia dell’arte, un progetto di valorizzazione di grande importanza che il Comune di Città di Castello ha condiviso con la Soprintendenza e con l’Istituto centrale per il restauro”.

I due amministratori hanno inoltre sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale che ha permesso “un complesso intervento”, con la collaborazione del Metropolitan Museum che ha sostenuto il restauro anche dal punto di vista tecnico e la nuova esposizione.

Dal punto di vista tecnico, il progetto di restauro, articolato in più fasi, ha previsto già nel 2020 una prima attività di indagine scientifica per valutare le condizioni conservative dello Stendardo e la programmazione degli interventi successivi. Il completamento del restauro, guidato e supervisionato dall’Istituto centrale per il restauro di Roma, è stato anche occasione di nuove ricerche storiche e materiali che permetteranno di comprendere con maggior dettaglio la genesi e le peculiarità tecniche dell’opera.

La collaborazione con il Metropolitan Museum, sostenuta anche dal contributo di una squadra interdisciplinare di specialisti italiani e statunitensi, conferma il ruolo delle grandi esposizioni internazionali nella valorizzazione delle eccellenze locali e nella diffusione della conoscenza del patrimonio umbro presso un pubblico globale.

Lo Stendardo nella Pinacoteca civica e l'eredità di Raffaello a Città di Castello

Lo Stendardo della Santissima Trinità costituisce un’opera di riferimento per la produzione giovanile di Raffaello e rappresenta un punto chiave nella storia del collezionismo e della tutela artistica umbra. La Pinacoteca comunale di Città di Castello, dove l'opera è normalmente custodita, è una delle principali istituzioni museali della regione, con un percorso espositivo articolato in 34 sale e una collezione che comprende dipinti, manoscritti, sculture e suppellettili sacre dal Medioevo al Novecento.

Oltre allo Stendardo di Raffaello, la Pinacoteca conserva importanti testimonianze della scuola pittorica umbra e di artisti quali Luca Signorelli, il Pomarancio, il Ghirlandaio e Raffaellino del Colle.

L’opera raffaellesca, che normalmente funge da simbolo della collezione civica, è stata oggetto di un progressivo progetto di studio e valorizzazione che negli anni ha coinvolto sia studiosi locali sia enti nazionali e internazionali. La presenza dello Stendardo a New York rappresenta, per il Comune di Città di Castello, “un’occasione per promuoverne la conoscenza su una platea ampia e qualificata, con riflessi positivi anche per il museo e il territorio che lo custodisce”. Il progetto si inserisce quindi in una strategia più ampia di promozione culturale che guarda al futuro della Pinacoteca civica come centro di ricerca, educazione e valorizzazione delle arti, sempre in dialogo con le istituzioni italiane e straniere.