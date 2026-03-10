Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, torna sulla scena musicale italiana con un nuovo album intitolato "Disincanto", la cui uscita è prevista per il 17 aprile. L’artista ha annunciato la novità attraverso i propri canali ufficiali, svelando anche la copertina del disco, frutto della collaborazione con un team di grafici e illustratori selezionati personalmente. Questo nuovo lavoro giunge a due anni di distanza dal precedente, segnando un ulteriore passo nella crescita e maturità artistica di Madame, già riconosciuta come una delle voci più originali della musica italiana contemporanea.

I dettagli del nuovo progetto musicale

La cantautrice, che negli ultimi anni si è distinta per stile e versatilità, ha commentato: “Questo disco rappresenta un viaggio nelle sfumature emotive della mia esperienza, tra disincanto e meraviglia”. L’uscita di "Disincanto" è particolarmente attesa dal pubblico e dalla critica, anche in virtù della breve pausa che Madame si è concessa dal vivo per dedicarsi alla composizione dei nuovi brani e all’approfondimento della scrittura dei testi. L’album si compone di dodici tracce inedite e si preannuncia come una tappa significativa nella carriera dell’artista, affermatasi inizialmente con singoli di successo come "Voce" e proseguita con partecipazioni a importanti eventi nazionali.

"Disincanto" è stato prodotto in studio con il contributo di alcuni dei nomi più noti del panorama musicale italiano, inclusi produttori e musicisti che hanno già collaborato ai precedenti dischi di Madame. Il processo di composizione e arrangiamento si è protratto per diversi mesi, consentendo all’artista di esplorare sonorità inedite, pur mantenendo un legame con il pop/rap contemporaneo che ha caratterizzato i suoi successi passati. La copertina dell’album, svelata il 10 marzo, presenta un insieme di elementi simbolici che richiamano il titolo e il percorso personale della cantautrice.

La pubblicazione del disco sarà supportata da una serie di incontri con i fan e da eventi promozionali in alcune delle principali città italiane.

Madame ha inoltre in programma un tour europeo nel corso dell’anno per presentare dal vivo i brani di "Disincanto". L’album si inserisce in un contesto musicale nel quale Madame ha saputo coniugare scrittura personale e sperimentazione sonora, contribuendo a rinnovare il linguaggio della pop music italiana.

Madame: un percorso tra successi e riconoscimenti

Francesca Calearo, nota come Madame, nasce a Vicenza nel 2002 e si afferma sulla scena italiana tra il 2018 e il 2019 con il singolo "Sciccherie". Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con "Voce", ottenendo un’ampia attenzione mediatica e il plauso della critica. Nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco per la miglior opera prima, e ha collaborato con artisti di primo piano come Marracash, Negramaro e Fabri Fibra.

Il suo debutto discografico è stato seguito dal secondo album, pubblicato nel 2024, che ha consolidato una ricerca artistica incentrata sui temi dell’identità, della libertà espressiva e del rapporto con la contemporaneità.

Con "Disincanto", Madame conferma la volontà di proseguire su un percorso di sperimentazione e rinnovamento, introducendo inediti elementi narrativi e musicali nel proprio repertorio. La scelta del titolo riflette la doppia anima dell’artista: da un lato la disillusione nell’approccio alla realtà, dall’altro la capacità di sorprendersi e coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio emotivo intenso. Madame è oggi considerata una delle punte di diamante della nuova scena cantautorale italiana, con un crescente seguito anche a livello internazionale.