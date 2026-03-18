Dal 19 al 21 marzo, Firenze e Scandicci ospitano Magnetica | Incontri di musica elettronica. Il progetto, ideato e prodotto da Tempo Reale, si conferma un appuntamento stabile e un punto di riferimento per la ricerca musicale e le nuove tecnologie. L'evento promuove il dialogo tra sperimentazione artistica e innovazione tecnologica attraverso workshop, talk e concerti.

L'edizione 2026 si concentra su tre ambiti: ricerca vocale, generazione algoritmica e audiovisione, per una visione critica della scena elettronica contemporanea. I workshop mattutini si tengono al Globo di Villa Strozzi a Firenze; dalle 14.30 alle 21.00, l'auditorium Centro Rogers di Scandicci ospita talk, concerti acusmatici e performance live.

Tra gli ospiti serali: il 19 marzo, il vocalist David Moss dialogherà con Tempo Reale in un universo elettroacustico con “David Moss & Tempo Reale – Many More Voices (2011‑2026)”. Il 20 marzo è la volta di Ossatura, trio italiano sperimentale e avant‑garde, che presenta “Satur Return (2025)”. La chiusura, il 21 marzo, è affidata a Real‑time narratives, un concerto audiovisivo collettivo a cura di Franz Rosati.

La sezione talk include la presentazione di “Suoni dall’invisibile”, un'installazione interattiva di sonorizzazione di vetrini istologici. Per tutta la durata di Magnetica, sarà disponibile Fubalino!, l'installazione sonora interattiva di Tempo Reale: un calcio balilla “aumentato” che trasforma il gioco in un ambiente immersivo a 360 gradi.

Tempo Reale e Magnetica: ricerca e innovazione

Tempo Reale, fondato a Firenze nel 1987 da Luciano Berio, è un centro di ricerca sulle nuove tecnologie. Il progetto Magnetica, nato per il centenario di Berio, aggrega i protagonisti della musica elettronica italiana contemporanea, coinvolgendo giovani creativi e ricercatori. Riflette lo spirito di ricerca di Tempo Reale, valorizzando l'interesse delle nuove generazioni per le tecnologie del suono.