Il cantautore Mannarino sarà uno dei protagonisti di spicco del No borders music festival 2026, giunto alla sua trentunesima edizione. L'artista si esibirà il 26 luglio alle ore 14 nella suggestiva cornice dei Laghi di Fusine a Tarvisio. La sua partecipazione si inserisce in un periodo particolarmente significativo per il musicista, che l'8 maggio vedrà l'uscita del suo nuovo album, "Primo Amore".

L'evento, organizzato dal Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, il Ministero della Cultura, il Comune di Tarvisio e il Comune di Chiusaforte, si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama musicale italiano e transfrontaliero.

Mannarino: un percorso artistico tra poesia e impegno

Considerato uno degli eredi della grande tradizione cantautorale italiana, accostato a figure come Paolo Conte e Fabrizio De André, Mannarino si distingue per una rigorosa ricerca musicale e testi profondamente poetici. La sua carriera è costellata di brani entrati nell'immaginario collettivo, tra cui "Me so’ mbriacato", "Statte Zitta" e "Vivere la vita", tratti dai suoi primi quattro album.

La definitiva consacrazione è arrivata con l'album "Apriti Cielo", certificato Disco di Platino e seguito da un tour che ha registrato oltre 150.000 presenze. Nel 2021, con il progetto "V", il cantautore ha esplorato un approccio visionario e politico, affrontando temi complessi come la natura, il patriarcato, l'animismo, la femminilità e il rapporto uomo-donna, ottenendo un ampio consenso dalla critica.

Negli anni successivi, ha consolidato il legame con il suo pubblico attraverso il fortunato "Corde Tour".

Il nuovo album "Primo Amore" e il singolo "Ciao"

Il 2026 segna un momento cruciale con l'imminente pubblicazione di "Primo Amore", il primo lavoro discografico di Mannarino dopo cinque anni. L'album, edito da BMG, sarà disponibile dall'8 maggio in diverse edizioni fisiche: CD, vinile nero, e due esclusive Collector’s Edition con vinile colorato rosso trasparente e bianco opaco, entrambe in tiratura limitata e numerata. Sarà inoltre possibile acquistare una versione standard con una speciale cartolina autografata presso Discoteca Laziale.

Il primo estratto dal nuovo progetto è il singolo "Ciao", che ha già introdotto il pubblico alle nuove sonorità e tematiche dell'artista.

Il brano, caratterizzato da un ritmo avvolgente, esplora la fragilità umana come forma di resistenza e la libertà come chiave di lettura del presente. Nelle parole di Mannarino: "Sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare qui. Ti porto tutto l’amore che ho trovato dall’altra parte del cielo, e che era sempre stato dentro di me. Primo Amore esce a maggio intanto oggi alle 18 cominciamo con un ‘Ciao!’".

La sua capacità di proporre un modello artistico non omologato lo ha reso un punto di riferimento e una figura influente per le nuove generazioni, confermando la sua posizione tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo.

Il No Borders Music Festival: musica e natura senza confini

Il No borders music festival si svolge annualmente nelle suggestive Alpi, tra Italia, Austria e Slovenia, con l'obiettivo di promuovere l'incontro tra arti, persone e culture, superando barriere geografiche e linguistiche. La scelta dei Laghi di Fusine a Tarvisio come location offre un contesto naturale unico per concerti immersi nella tranquillità delle Alpi Giulie, contribuendo alla valorizzazione del territorio e incentivando un turismo attento all'ambiente e alla sostenibilità.

Nelle sue trentuno edizioni, il festival ha ospitato numerosi artisti di calibro nazionale e internazionale, affermandosi come un ponte culturale tra diverse tradizioni europee.

Il sostegno del Ministero della Cultura e degli enti locali sottolinea la rilevanza dell'evento nell'offerta culturale del Friuli Venezia Giulia, consolidando il suo ruolo di vetrina per il patrimonio naturale e culturale della zona di Tarvisio e confermandolo tra le manifestazioni musicali più significative a livello transfrontaliero.