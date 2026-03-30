La città di Mantova si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Trame Sonore, il rinomato festival di musica da camera che annualmente anima l'intero centro storico. L'evento si terrà dal 29 maggio al 2 giugno e proporrà oltre centocinquanta concerti in luoghi simbolo, trasformando la città in un grande palcoscenico musicale. Questa iniziativa coinvolge più di trecento artisti, tra cui numerosi musicisti di rilievo internazionale e promettenti giovani talenti.

L'edizione 2026 di Trame Sonore si distingue per l'ampiezza del suo programma.

Tra i protagonisti figurano la violinista Isabelle Faust, il pianista Alexander Lonquich, la violoncellista Sonia Wieder-Atherton e l'orchestra Il Pomo d’Oro. Oltre alle esibizioni, il festival offre incontri di approfondimento, laboratori didattici e percorsi guidati dedicati alle grandi opere di compositori come Beethoven, Schubert e Brahms. La manifestazione mira a promuovere un dialogo profondo tra la grande musica e il tessuto sociale, coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori. Trame Sonore si propone di trasformare Mantova in una vera e propria città della musica, dove i luoghi storici diventano scenari ideali per l'incontro tra arte e pubblico.

I luoghi d’arte e cultura che accolgono la musica

L'iniziativa coinvolge sedi prestigiose come il Palazzo Ducale, la Rotonda di San Lorenzo, il Teatro Bibiena e Piazza Sordello. Questi spazi, scelti per il loro intrinseco valore architettonico e simbolico, permettono di vivere un'esperienza unica che unisce la bellezza della musica dal vivo all'unicità dei contesti storici. Il Palazzo Ducale, fulcro principale del festival, ospita una parte significativa dei concerti e degli incontri, con sale e cortili che offrono un'acustica particolarmente apprezzata dagli artisti. Il Teatro Bibiena, celebre per essere stato inaugurato da Mozart nel 1770, diventa una delle cornici principali per i recital solistici e le esibizioni di musica da camera.

Piazza Sordello, cuore pulsante del centro cittadino, accoglie i grandi appuntamenti all'aperto del festival, mentre la Rotonda di San Lorenzo, la più antica chiesa di Mantova, offre un'ambientazione suggestiva per i concerti pomeridiani e gli eventi più intimi. L'ampio coinvolgimento degli spazi cittadini favorisce un dialogo diretto con la comunità locale e contribuisce al valore aggiunto di una manifestazione che integra musica, storia e socialità.

Storia e impatto culturale di Trame Sonore

Trame Sonore è nato nel 2013 grazie all'iniziativa dell'Associazione Orchestra da Camera di Mantova, con l'obiettivo di promuovere la musica da camera in un contesto accessibile e diversificato. Nel corso degli anni, il festival ha costantemente ampliato il suo programma, sia in termini di numero di eventi che di artisti partecipanti, raggiungendo una dimensione internazionale che attira visitatori e appassionati da ogni parte d'Europa.

La scelta di Mantova come sede centrale del festival è motivata dalla ricchezza storica e artistica della città, che consente di combinare un patrimonio monumentale di pregio con una programmazione musicale di altissimo livello. Nelle scorse edizioni, Trame Sonore ha superato le diecimila presenze, coinvolgendo anche istituzioni museali che offrono accesso facilitato in occasione degli spettacoli. Quest'anno, una particolare attenzione è dedicata ai giovani, con progetti educativi e laboratori, nell'ottica di assicurare alla musica un ruolo attivo nella formazione e nella vita civica. Trame Sonore si conferma così una realtà in costante crescita nel panorama dei festival musicali italiani.